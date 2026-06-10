„Отиде си нашият скъп приятел, нашата сродна душа и ние не можем да намерим думите, с които да опишем празнината в сърцата ни. Може би защото и ние като него общувахме с вас чрез музиката“, пишат от организацията.

От Metropolis описват DJ Steven като човек, който е умеел да създава връзка с публиката независимо дали е пускал музика пред десетки хора в клуб, пред хиляди в зала „Фестивна“ или пред десетки хиляди по време на Street Parade в София.

„Усмихнатият магьосник, който винаги просрочваше края на партитата ни, за да ни пусне още малко красива и истинска музика, този път избърза с последното си парче“, пишат още неговите близки и колеги.

Един от създателите на Metropolis



Metropolis е основано от DJ Steven, Ясен Петров и DJ Smurf и през годините се превръща в символ на българската клубна и електронна сцена. Организацията стои зад десетки мащабни събития и гостувания на световни звезди на електронната музика в България.

За много почитатели DJ Steven беше сред лицата, които помогнаха за популяризирането на техно и електронната музика у нас още през 90-те години и началото на новия век.

„Ще го пазим в сърцата си така, както е на тази снимка – усмихнат и готов да подаде ръка на всеки“, казват от Metropolis.

Колегите му допълват, че през следващите дни ще съобщят подробности за поклонението и опелото, за да могат близки, приятели и почитатели да се сбогуват с него.