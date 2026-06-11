Британският премиер Киър Стармър е изправен пред риск да бъде отстранен още тази година, ако негов вътрешнопартиен съперник в Манчестър спечели частичен парламентарен вот следващата седмица. Президентът Доналд Тръмп, макар и да остава на власт до януари 2029 г., изглежда все по-близо до това да загуби междинните избори през ноември — особено за Камарата на представителите.

Според поръчано от изданието проучване общественото недоволство от политическите елити в Запада не намалява. Анализът на резултатите от май показва дълбок скептицизъм към политиците както във Великобритания и САЩ, така и в други държави. Наблюдава се и трайно желание за радикална промяна — знак, че вълната срещу управляващите може да продължи.

В САЩ 71% от анкетираните смятат, че политиците се грижат единствено за себе си, включително и мнозинства от поддръжниците както на Камала Харис, така и на Доналд Тръмп. Във Великобритания 56% посочват, че основният проблем е поведението на политиците, а не самата система.

Това дълбоко недоволство се е превърнало в трайна анти-елитна вълна. В Германия партията на Олаф Шолц отчете най-слабия си резултат от десетилетия, а в Канада Джъстин Трюдо се оттегли на фона на обществен натиск. Само за последната година правителства в Германия, Унгария, Нидерландия и Чехия бяха свалени на избори. България също не прави изключение.

Във Великобритания вниманието е насочено към предстоящ вот, който може да реши политическото бъдеще на Киър Стармър. Ако кметът на Голям Манчестър Анди Бърнам спечели, това може да отключи процес, който да доведе до отстраняването на Стармър от лидерския пост и премиерския кабинет.

Според анализите това напрежение може да се прехвърли и в САЩ преди ключовите междинни избори.

Проучванията показват още, че около 45% от британците и 37% от американците изпитват силен политически цинизъм — вярвайки, че политиците са самовлюбени, неефективни и откъснати от обществото. Във Великобритания почти две трети от гражданите не смятат, че Стармър ще остане премиер до следващите избори. Подкрепата за неговата Лейбъристка партия рязко спада, докато популистката десница на Найджъл Фараж излиза начело в проучванията.

В САЩ подобни нагласи също се засилват — 57% от най-циничните избиратели гледат негативно на Тръмп, а повече от половината смятат, че икономическото им положение се е влошило след неговото връщане във властта.

Изводът на анализаторите е ясен: в съвременната политика все по-трудно се управлява разочарован и недоверчив електорат, който бързо обръща подкрепата си срещу самите лидери, които е избрал.