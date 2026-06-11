От полицията определиха операцията като част от по-широк набор от действия срещу уличните гонки и дрифтове, като подчертаха, че Асеновградско шосе е сред местата, за които има информация за подобни прояви.

Директорът на ОД на МВР – Пловдив ст. ком. Васил Костадинов обясни, че акцията не е била случайна и че полицията е разполагала с предварителна информация.

„На място установихме голяма група мотоциклети, 94 на броя, 11 спортни автомобила, общо 107 лица, които, организирано, в социални мрежи или по някакъв друг вид комуникация, се бяха събрали на място с някаква идея, вероятно да се организират нерегламентирани гонки“, обясни той.

По думите му подобни събирания се организират основно през социални мрежи, но те вече са под наблюдение на полицията.

„Опитваме се да придобиваме предварителна информация за такива организирани в такъв мащаб гонки, а след снощната акция установихме голям брой лица, спрямо които евентуално в бъдеще могат да бъдат прилагани превантивни мерки“, допълни той.

Костадинов уточни още, че макар подобни случаи да не са ежедневие, те не са изключение за региона:

„Не мога да кажа, че са често явления за града или околността на града, но те не са изключени и практиката назад във времето също е показала, че такива събития все пак се случват“.

От началото на годината са съставени 34 акта на водачи, засечени да участват в дрифт-нарушения.