Четвъртък, 23 Април 2026, 10:14
Поредни заседания по делото за смъртта на Сияна започват днес

Източник: БНР Редактор: Ивайло Александров
В Плевен в два поредни дни са насрочени заседания в Окръжния съд за катастрофата край село Телиш, при която загина 12-годишната Сияна. В 9:30 ч. близки и роднини се събират пред Съдебната палата с искане за справедлив процес.
 

Досега в Окръжния съд са проведени 8 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

 

Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от „задържане под стража“ в по-лека – в разпоредителното заседание и в последното съдебно заседание от 17.02.2026 г. И двата пъти, искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона.

 

В заседанията, насрочени за днес и утре – 24 април, е предвидено изслушване на заключението по назначената в заседанието на 16 февруари нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, както и разглеждането на евентуални нови доказателствени искания от страните.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Великобритания планира за забрани тютюнопушенето за родените след 2008 г. доживот 0| 285 | Великобритания планира за забрани тютюнопушенето за родените след 2008 г. доживот Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро 0| 528 | Поредна руска атака уби двама и рани осем души в Днипро Облачно и хладно време с жълт код за слани днес 0| 542 | Облачно и хладно време с жълт код за слани днес Над 300 творби на Салвадор Дали пристигат в Перник 0| 728 | Над 300 творби на Салвадор Дали пристигат в Перник

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 11073 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8447 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО 53| 7233 | Руски медии: Радев ще общува с Путин, а Москва ще има съюзник. България е жертва на ЕС и НАТО
Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите? 51| 6857 | Мандатите в 52-ия парламент: Какво могат ПБ със 131 гласа и къде са границите?
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 4| 6460 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5278 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 11| 4916 | Румен Радев и границите на проруския дух
Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров 10| 4833 | Колко генерали са управлявали България, първият българин е генерал Рачо Петров
