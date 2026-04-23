Поредни заседания по делото за смъртта на Сияна започват днес

Досега в Окръжния съд са проведени 8 съдебни заседания по делото, в които са разпитани свидетелите, както и вещите лица, изготвили заключения по различни съдебни експертизи.

Два пъти е правено искане за промяна на мярката за неотклонение на подсъдимия от „задържане под стража“ в по-лека – в разпоредителното заседание и в последното съдебно заседание от 17.02.2026 г. И двата пъти, искането е отхвърлено от съда и понастоящем мярката за неотклонение продължава да бъде най-тежката предвидена от закона.

В заседанията, насрочени за днес и утре – 24 април, е предвидено изслушване на заключението по назначената в заседанието на 16 февруари нова комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза, както и разглеждането на евентуални нови доказателствени искания от страните.