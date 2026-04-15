Прокуратурата не повдигна обвинения за блокадата на тунел „Витиня“

Шофьорът на товарния автомобил, който блокира тунел „Витиня“ на автомагистрала „Хемус“, засега не е привлечен като обвиняем. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в София.
 

От държавното обвинение уточняват, че към момента няма достатъчно доказателства за извършено престъпление, съобщава NOVA. По случая все още няма и приложено заключение от автотехническа експертиза, тъй като няма данни тя да е изготвена.

 

Инцидентът стана на 13 април, в разгара на завръщането след Великден. Тогава от АПИ съобщиха, че камион е спрял в тръбата за София на тунел „Витиня“ и е затруднил движението. По информация на агенцията превозното средство е аварирало, но водачът е отказал безплатна пътна помощ.

 

Шофьорът беше задържан, а Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ започна проверка на транспортната фирма.

 

По думите на служебния вътрешен министър Емил Дечев обаче, има данни, че камионът е можел сам да напусне тунела и да освободи трафика. Дечев посочи, че това е установено чрез експертиза.

