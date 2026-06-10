Полицията и пожарникарите се бориха до ранните часове на сряда с групи нападатели, които атакуваха жилища, магазини и заведения, свързани с имигрантски общности. По данни на властите са подпалени множество автомобили, десетки къщи и поне един градски автобус. Основният приоритет на службите е бил да изведат хората от застрашените райони, пише Politico.

Британският премиер Киър Стармър осъди насилието и обеща участниците в безредиците да бъдат издирени и изправени пред съда.

„Ясно е, че хора са били набелязани заради своя произход. Няма да толерирам това. Отговорните ще понесат цялата строгост на закона“, заяви той.





Нападение с нож отприщи напрежението



Безредиците започнаха след нападение в понеделник вечерта в северен Белфаст. Според обвинението 30-годишният судански кандидат за убежище Хади Алодид е нападнал местния жител Стивън Огилви на улица в града.

Алодид вече е обвинен в опит за убийство. По време на съдебното заседание стана ясно, че Огилви е загубил лявото си око, а дясното е сериозно увредено. В момента той остава в болница.

Видеозаписи от нападението бързо се разпространиха в социалните мрежи и бяха подхванати от крайнодесни активисти, което допринесе за ескалацията на напрежението.

Семейството на жертвата осъди безредиците



Близките на Стивън Огилви призоваха хората да не използват нападението като оправдание за насилие срещу имигранти.

„Искаме категорично да заявим, че безредиците от последните нощи не са добре дошли. Единственият път напред е мирният протест“, посочиха те в изявление.

Семейството подчерта, че много мигранти имат важна роля в обществото и работят в ключови сектори като здравеопазването и услугите.

„Не искаме тази ужасна трагедия да бъде използвана, за да разделя хората или да подхранва враждебност“, заявиха близките на пострадалия.

Стар конфликт, нова мишена



Според анализатори насилието не може да бъде обяснено единствено с конкретното престъпление. Най-сериозните безредици избухнаха в бедни протестантски квартали на Белфаст, където исторически силно влияние са имали лоялистки паравоенни организации.

По време на конфликта в Северна Ирландия тези групировки атакуваха предимно католически общности. След мирното споразумение от 1998 г. въоръженото противопоставяне до голяма степен приключи, но част от структурите и влиянието им останаха.





Днес техният гняв все по-често е насочен към имигрантите. Подобни вълни на насилие имаше и през 2024 и 2025 г., когато антиимигрантски протести прераснаха в нападения срещу домове и бизнеси на чужденци.

Белфаст все още живее с наследството на миналото



Въпреки че мирното споразумение сложи край на десетилетията кръвопролития, Белфаст остава град, разделен от т.нар. „стени на мира“, които и днес отделят католически от протестантски квартали.

През последните години много от най-достъпните жилища около тези разделителни линии се превърнаха в дом за новодошли от Източна Европа, Азия и Африка. Именно тези райони се оказват сред най-засегнатите от сегашните безредици.

Според общинския съветник Пол Дохърти случващото се напомня тревожно за събитията от края на 60-те години, когато хиляди хора бяха прогонени от домовете си заради етническата и религиозната си принадлежност.

„Знаем накъде води този път. Не можем да позволим през 2026 г. да бъдат повторени едни от най-мрачните страници от нашата история“, предупреди той.