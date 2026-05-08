САЩ и Иран си размениха удари, примирието е под въпрос

Източник: БГНЕС Редактор: Ивайло Александров
Американските въоръжени сили съобщиха, че са извършили удари по ирански военни цели след атака срещу три американски разрушителя в Ормузкия проток. Техеран обвини Вашингтон, че е нанесъл първия удар.
 

Напрежението заплашва да разруши крехкото примирие, в сила от 8 април, което сложи край на продължилите седмици американско-израелски атаки срещу Ислямската република. Иран отвърна с удари в целия Близък изток и блокиране на протока – жизненоважен маршрут за транспортирането на нефт и газ.

 

„Иранските сили изстреляха множество ракети, дронове и малки лодки“ по трите американски военни кораба, но нито един от тях не беше поразен, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в X. Оттам твърдят, че са „елиминирали приближаващите се заплахи и са поразили отговорните ирански военни съоръжения“.

 

„CENTCOM не търси ескалация, но остава в позиционирано и е готово да защити американските сили“, се казва още в съобщението.

 

Президентът Доналд Тръмп заяви, че американските сили са нанесли „големи щети“ на ирански цели, след като три американски военноморски разрушителя бяха обстреляни, но въпреки това остава отворен към споразумение с Техеран. „Трите разрушителя не са претърпели щети, но иранските нападатели са понесли големи щети“, написа Тръмп в Truth Social, като описа как дроновете падат „като пеперуди, спускащи се към гроба си!“

 

„Ще ги ударим много по-силно и много по-жестоко в бъдеще, ако не подпишат споразумението си бързо!“

 

Иранското военно командване обвини САЩ, че са нарушили примирието, като са атакували петролен танкер и друг кораб. Те казват, че силите на Техеран „незабавно и в отговор са атакували американски военни кораби“.

 

Тръмп подхрани надеждите за сключване на споразумение ден по-рано, като каза, че споразумението може да е близо. Той обаче отново заплаши с възобновяване на бомбардировките, ако Техеран откаже да отстъпи.

 

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Бакаеи заяви, че Техеран ще съобщи позицията си на посредника Пакистан, „след като финализира становището си“.

 

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф изрази оптимизъм преди размяната на огън. Той каза в телевизионно обръщение: „Твърдо вярвам, че това примирие ще се превърне в дългосрочно.“

