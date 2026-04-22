Сделка за 60 млрд. долара: SpaceX натиска педала в AI надпреварата

Ако SpaceX реши да не продължи с покупката, ще трябва да плати 10 млрд. долара „за съвместната работа“ – сума, която би се наредила сред най-големите неустойки в историята на корпоративните сделки.

Cursor е оценяван на около 29 млрд. долара през ноември и е сред най-бързо развиващите се стартъпи в Силициевата долина, след като е създаден през 2022 г. Илон Мъск се надява, че нейната клиентска база от софтуерни инженери и експертизата им в AI инструменти за програмиране ще помогнат на неговата компания xAI да навакса изоставането си спрямо конкуренти като OpenAI и Anthropic, чиито модели вече се считат за по-напреднали.

Мъск създаде xAI през 2023 г. като конкурент на OpenAI и Anthropic, а по-късно я обедини със SpaceX, която се подготвя за рекордно първично публично предлагане това лято.

През последната година милиардерът активно преструктурира своята бизнес империя, обединявайки различни компании в единна структура, обхващаща космически технологии, инфраструктура, социални мрежи и изкуствен интелект. През март миналата година социалната мрежа X беше слята с xAI в сделка с акции, а през февруари двете компании бяха включени и в SpaceX, в рамките на обединена структура, оценена на 1,25 трилиона долара.

Тези последователни сделки усложняват оценката на групата за инвеститорите преди предстоящото IPO, което се очаква да бъде най-голямото в историята с предполагаема оценка от около 1,75 трилиона долара. Придобиването на xAI също усложнява финансовата картина на SpaceX. Само за 2025 г. AI лабораторията е отчела загуба от 6,4 млрд. долара, спрямо 1,56 млрд. година по-рано, според източници, запознати с данните.

За разлика от това сателитният интернет бизнес Starlink е реализирал оперативна печалба от 4,42 млрд. долара през миналата година, спрямо 2 млрд. година по-рано. Според информацията Мъск предлага да запази контрол върху цялата група чрез специални класове акции с право на глас.

Сделката с Cursor би осигурила на SpaceX достъп до водещ продукт и силна позиция сред софтуерните инженери. От своя страна Cursor ще използва изчислителната инфраструктура на SpaceX за развитие на собствен AI модел за програмиране, наречен Composer.

Самият Мъск стои зад някои от най-амбициозните технологични проекти в последните години, включително суперкомпютъра Colossus в Мемфис, изграден за едва 122 дни. Той планира и развитие на центрове за данни в космоса, като твърди, че сателити, захранвани със слънчева енергия и естествено охлаждани в орбита, могат да се превърнат в най-евтиния начин за поддръжка на AI системи.

Cursor вече е достигнал годишни приходи от над 2 млрд. долара, благодарение на инструменти, които повишават продуктивността на програмистите. Платформата използва AI модели на OpenAI, Anthropic, xAI и Google. Компанията обаче е под натиск, тъй като големите AI лаборатории бързо внедряват собствени решения за програмиране, включително OpenAI Codex и Anthropic Claude Code.

Още лоши новини за конкуренцията

Тази амбициозна сделка определено е лоша новина за водещите играчи в AI сектора като Anthropic. Но не е единствената.

Anthropic разследва дали група потребители е получила неоторизиран достъп до Claude Mythos – усъвършенстван AI модел, предоставен само на ограничен брой доверени компании заради напредналите му възможности в киберсигурността. AI лабораторията съобщи във вторник, че проверява сигнали за възможен пробив, при който външни лица са получили достъп до модела чрез система, използвана от трети страни – компании, които работят по проекти за Anthropic.

Инцидентът поражда нови опасения дали разработчикът, оценяван на около 380 млрд. долара, може да защити технологиите си от попадане в ръцете на злонамерени лица. Anthropic е ограничила достъпа до Claude Mythos Preview само до малка група доверени технологични компании, поради риска моделът да бъде използван за кибератаки с мащаб и скорост, надхвърлящи човешките възможности. Сега опасенията се засилват допълнително, тъй като евентуалният неоторизиран достъп повдига въпроси за сигурността на една от най-напредналите AI системи, която вече предизвиква сериозен интерес сред финансови институции и регулатори по света.

Според информация на Bloomberg един от лицата с достъп е използвал правата си като външен изпълнител към Anthropic, за да влезе в системата, свързана с Mythos. От компанията обаче уточняват, че към момента няма доказателства за действия извън „средата на доставчика“, която се използва от партньорите за разработка и тестване на модели.

Anthropic представи Mythos по-рано този месец за ограничена група технологични партньори, сред които Amazon, Microsoft, Apple, Cisco и CrowdStrike. Компанията от Сан Франциско заяви, че тези партньори ще могат да използват възможностите на Mythos за откриване и предотвратяване на уязвимости в киберсигурността още преди моделът да бъде пуснат публично.

Експерти по сигурността обаче предупреждават, че ако попадне в грешни ръце, подобен AI може да позволи на хакери да откриват и експлоатират уязвимости много по-бързо, отколкото организациите могат да ги поправят.