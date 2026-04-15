Фон дер Лайен подчерта, че ЕС продължава с „пълна скорост и решителност“ прилагането на дигиталните си регулации и държи онлайн платформите отговорни за спазването на правилата. Изявлението ѝ беше направено в Брюксел по време на съвместна пресконференция с еврокомисаря по дигитализацията Хена Виркунен.

Новото приложение има за цел да осигури надежден механизъм за проверка на възрастта и по този начин да засили защитата на децата в онлайн среда при достъп до дигитални услуги и платформи.

„Това приложение предоставя на родители, учители и настойници мощен инструмент за защита на децата. Няма да има толерантност към компании, които не зачитат правата на нашите деца“, заяви още председателят на ЕК.

По думите на Хена Виркунен Европейският съюз ще създаде и общоевропейски координационен механизъм, който да гарантира хармонизирано прилагане на системите за проверка на възрастта във всички държави членки и тяхната ефективност в рамките на единния цифров пазар.

Европейските държави и „цифровото пълнолетие“

През 2026 г. Европа се превръща в основен център на дебата за т.нар. „цифрово пълнолетие“, като все повече държави преминават от препоръки към строги законови ограничения за достъпа на непълнолетни до социални мрежи.

Франция е сред водещите страни в този процес, след като парламентът одобри законопроект за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години. Очаква се мярката да влезе в сила от септември 2026 г., като целта е да се ограничат онлайн тормозът и негативното влияние върху психичното здраве на подрастващите.

В Австрия правителството подготвя аналогична забрана за деца под 14 години, с планирано въвеждане до есента на 2026 г. Основният акцент там е върху противодействието на „механизмите за пристрастяване“, вградени в платформите. Гърция също се включва в тенденцията с инициативи за ограничение до 15-годишна възраст, като паралелно настоява за общоевропейски правила.

Испания, Португалия и Словения също обсъждат подобни рестрикции, като в Португалия се разглежда възможност за лимит до 16 години.

Извън ЕС Великобритания прилага различен подход чрез Закона за онлайн безопасност (Online Safety Act), който не въвежда обща възрастова забрана, а задължава платформите да спазват „дълг на грижа“ към потребителите. Това включва по-строг контрол върху съдържанието и системи за проверка на възрастта, съобразени със защита на децата.

На ниво Европейски съюз действа Законодателният акт за цифровите услуги (Digital Services Act), който изисква от платформите мерки за защита на малолетните, но не определя единна възрастова граница. Европейската комисия обаче проучва възможността за общоевропейска рамка, която да уеднакви националните практики.

Сред основните предизвикателства се открояват надеждната проверка на възрастта без нарушаване на личната неприкосновеност и ефективният контрол върху технологичните компании.

Законодателните инициативи в Европа са мотивирани основно от три проблема – влошаване на психичното здраве сред младите, нарастващ кибертормоз и рискове от зависимост, свързани с алгоритмите на социалните мрежи, които задържат потребителите онлайн за по-дълго време.