Четвъртък, 16 Април 2026, 19:27
Ще удържи ли на натиска Джером Пауъл? Тръмп и неговата вендета срещу Фед

Източник: БГНЕС
Президентът Доналд Тръмп отново отправи заплаха към председателя на Федералния резерв Джером Пауъл, заявявайки, че ще го уволни, ако той не напусне поста си след изтичането на мандата му като ръководител на институцията следващия месец. Макар думите му да звучат като натиск, подобен ход би могъл да се обърне срещу самия него, като се вписва в нарастваща тенденция към конфронтационни действия от страна на Белия дом, пише The Wall Street Journal.
 

Недоволството на Тръмп е свързано с разследване срещу Пауъл заради надвишени разходи по ремонт на сграда на Федералния резерв, което обаче, според наблюдатели, не дава очакваните резултати. Именно това вероятно е провокирало по-острия му тон в интервю за Fox Business, където той повтори, че е готов да го отстрани от поста.

 

Президентът посочва, че ако Пауъл не се оттегли доброволно, ще бъде принуден да го уволни, въпреки че по собствените му думи предпочита да избягва противоречия. В същото време Пауъл дава сигнал, че няма намерение да напуска, поне докато не приключи проверката. Освен това неговият мандат като член на Управителния съвет на Федералния резерв продължава до януари 2028 г., което означава, че той може да остане в институцията още няколко години.

 

Евентуалното му отстраняване почти сигурно би довело до съдебен спор, подобен на предишни опити на администрацията да освободи други членове на Федералния резерв. Макар Тръмп да намеква, че превишените разходи могат да бъдат основание за уволнение, съдилищата вероятно ще подходят скептично към подобен аргумент, още повече че Пауъл не е отговарял пряко за проекта.

 

Правни експерти припомнят, че Върховният съд вече е проявил резерви към подобни опити за отстраняване на висши длъжностни лица без ясни доказателства за нарушения. Възможно е администрацията да оспори и самите ограничения върху президентските правомощия, но и тази линия на защита изглежда несигурна.

 

Освен правните рискове, подобен ход може да забави и процедурата по назначаване на нов председател на Федералния резерв. Кандидатурата на Кевин Уорш вече среща политически препятствия, като някои сенатори поставят условие разследването срещу Пауъл да бъде прекратено, преди да го подкрепят.

 

Междувременно действията на Министерството на правосъдието по случая продължават, включително проверки на място, което поражда въпроси дали се използват ефективно ресурсите на институцията.

 

Според анализатори продължаващият конфликт с Пауъл може да затрудни усилията за реформи във Федералния резерв. Освен това дори евентуалното му уволнение не гарантира, че ще бъде постигната основната цел на Тръмп – понижаване на лихвените проценти, тъй като решенията се вземат колективно, а не еднолично.

 

В крайна сметка най-лесният начин за смяна на ръководството на Федералния резерв би бил да се прекрати спорното разследване и да се ускори процедурата по избор на нов председател – вариант, който засега изглежда остава на заден план за сметка на личната вендета на Тръмп, пише в заключение изданието.

