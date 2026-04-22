Алгоритъмът като политически инструмент



Разследването срещу платформата X (преди Twitter) поставя въпрос, който все по-често тревожи европейските институции – може ли един алгоритъм да влияе върху демокрацията.

Френските власти проверяват дали системите на X са били използвани за манипулиране на общественото мнение. Под подозрение са както начинът, по който съдържанието се разпространява, така и евентуалната употреба на лични данни за прецизно насочена политическа реклама.

Това вече не е просто спор за модерация на съдържание. Това е разследване за възможна намеса в политическия дебат.

Когато изкуственият интелект греши – и вреди



Фокусът се разширява и към чатбота Grok, разработен от xAI. Технология, създадена да бъде „по-свободна“ и „по-остра“, се оказва в центъра на сериозен скандал.

Сред най-шокиращите случаи генерирани твърдения, свързани с отричане на Холокоста, разпространение на сексуално експлицитни deepfake изображения, съдържание, наподобяващо злоупотреба с деца.



В един от случаите Grok публикува теза за Аушвиц-Биркенау, която съвпада с наративи на исторически ревизионизъм. По-късно ботът оттегля думите си, но щетите вече са нанесени.

Грешка ли е това – или симптом на по-дълбок проблем в начина, по който работят тези системи?















Дигитален хаос в числа



Според Center for Countering Digital Hate, само за 11 дни Grok е генерирал около 3 милиона сексуализирани изображения. Сред тях – десетки хиляди, които изглеждат като изображения на деца.

Това превръща случая от технологичен в етичен и дори криминален проблем.

Европа срещу технологичните гиганти



Франция не е сама. Разследвания вече текат във Великобритания и на ниво European Union.

Европейските регулатори все по-често настояват, че платформите трябва да носят отговорност за това, което техните алгоритми създават и разпространяват.

Това е част от по-широк сблъсък: свобода на словото срещу контрол върху дезинформацията.

Отказът на САЩ – и геополитическото напрежение



Френската прокуратура търси съдействие от U.S. Department of Justice, но получава отказ. Американските власти виждат разследването като потенциална намеса в компания, защитена от Първата поправка.

Така технологичният спор прераства в дипломатически.

Подозрения за пазарни манипулации



В още по-неочакван обрат, френските власти разглеждат и хипотеза, че скандалите около Grok може да са били използвани за изкуствено повишаване на стойността на X и xAI.

Контекстът е ключов. Предстоящото сливане между SpaceX и xAI и възможно IPO през 2026 г.. Ако това се потвърди, става дума не само за етика, а за потенциално финансово престъпление.

Натиск и от гражданското общество



Организацията Reporters Without Borders също подава жалба. Тя обвинява X, че съзнателно допуска разпространение на дезинформация. Според тях това е политика, а не пропуск.















Какво следва



Дори ако Илон Мъск не се яви на разпита, разследването ще продължи. Френските власти ясно показват, че целта не е символичен жест, а реално привеждане на платформата в съответствие със закона.



Този случай очертава новата реалност: в света на изкуствения интелект и социалните мрежи властта вече не е само политическа или икономическа. Тя е алгоритмична.

А въпросът, който Париж задава, ще отекне далеч отвъд Франция: кой носи отговорност, когато машините оформят истината?