Ще се яви ли Илон Мъск пред френски съд – и кой контролира алгоритмите?

Редактор: Frognews
Париж влиза в директен сблъсък с един от най-влиятелните хора в технологичния свят. Френската прокуратура призовава Илон Мъск за доброволен разпит – не просто като собственик на социална мрежа, а като човек, чиято платформа може да оформя политическата реалност на цяла държава.
 

Алгоритъмът като политически инструмент


Разследването срещу платформата X (преди Twitter) поставя въпрос, който все по-често тревожи европейските институции – може ли един алгоритъм да влияе върху демокрацията.

 

Френските власти проверяват дали системите на X са били използвани за манипулиране на общественото мнение. Под подозрение са както начинът, по който съдържанието се разпространява, така и евентуалната употреба на лични данни за прецизно насочена политическа реклама.

 

Това вече не е просто спор за модерация на съдържание. Това е разследване за възможна намеса в политическия дебат.

 

Когато изкуственият интелект греши – и вреди


Фокусът се разширява и към чатбота Grok, разработен от xAI. Технология, създадена да бъде „по-свободна“ и „по-остра“, се оказва в центъра на сериозен скандал.

 

Сред най-шокиращите случаи генерирани твърдения, свързани с отричане на Холокоста, разпространение на сексуално експлицитни deepfake изображения, съдържание, наподобяващо злоупотреба с деца.


В един от случаите Grok публикува теза за Аушвиц-Биркенау, която съвпада с наративи на исторически ревизионизъм. По-късно ботът оттегля думите си, но щетите вече са нанесени.

 

Грешка ли е това – или симптом на по-дълбок проблем в начина, по който работят тези системи?







Дигитален хаос в числа


Според Center for Countering Digital Hate, само за 11 дни Grok е генерирал около 3 милиона сексуализирани изображения. Сред тях – десетки хиляди, които изглеждат като изображения на деца.

 

Това превръща случая от технологичен в етичен и дори криминален проблем.

 

Европа срещу технологичните гиганти


Франция не е сама. Разследвания вече текат във Великобритания и на ниво European Union.

 

Европейските регулатори все по-често настояват, че платформите трябва да носят отговорност за това, което техните алгоритми създават и разпространяват.

 

Това е част от по-широк сблъсък: свобода на словото срещу контрол върху дезинформацията.

 

Отказът на САЩ – и геополитическото напрежение


Френската прокуратура търси съдействие от U.S. Department of Justice, но получава отказ. Американските власти виждат разследването като потенциална намеса в компания, защитена от Първата поправка.

 

Така технологичният спор прераства в дипломатически.

 

Подозрения за пазарни манипулации


В още по-неочакван обрат, френските власти разглеждат и хипотеза, че скандалите около Grok може да са били използвани за изкуствено повишаване на стойността на X и xAI.

 

Контекстът е ключов. Предстоящото сливане между SpaceX и xAI и възможно IPO през 2026 г.. Ако това се потвърди, става дума не само за етика, а за потенциално финансово престъпление.

 

Натиск и от гражданското общество


Организацията Reporters Without Borders също подава жалба. Тя обвинява X, че съзнателно допуска разпространение на дезинформация. Според тях това е политика, а не пропуск.







Какво следва


Дори ако Илон Мъск не се яви на разпита, разследването ще продължи. Френските власти ясно показват, че целта не е символичен жест, а реално привеждане на платформата в съответствие със закона.


Този случай очертава новата реалност: в света на изкуствения интелект и социалните мрежи властта вече не е само политическа или икономическа. Тя е алгоритмична.

 

А въпросът, който Париж задава, ще отекне далеч отвъд Франция: кой носи отговорност, когато машините оформят истината?

