Взривът е възникнал в малка работилничка, организирана в сервизно помещение между етажите. Пострадалият мъж е използвал това пространство за извършване на различни технически дейности. В момента на експлозията той се е намирал вътре или в непосредствена близост до помещението. На място веднага са пристигнали четири екипа на столичната пожарна. Огнеборците са започнали незабавни действия по овладяване на ситуацията и предотвратяване на последващи пожари.

Един мъж е пострадал с изгаряния и е транспортиран за оказване на спешна медицинска помощ. Медицинските екипи са пристигнали бързо на адреса. Спешна помощ е изпратила две линейки, а пожарната е осигурила трети медицински автомобил. Пострадалият е получил обгазяване и видими наранявания от пламъците. Други жители на блока не са ранени при инцидента. Всички хора от входа са били евакуирани своевременно от екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Ударната вълна е избила дограмата на жилището и е повредила две входни врати на съседни апартаменти. Щетите по конструкцията на сградата се уточняват от експерти. Прозорците на няколко нива са се пръснали вследствие на налягането. Гъстият дим е затруднил първоначалния оглед на мястото. Пожарникарите са обезопасили района и са проверили за наличие на други опасни материали в работилницата. Районът около блок 41 остава отцепен до приключване на следствените действия.

На място са изпратени четири противопожарни автомобила и три линейки за овладяване на ситуацията. Професионалната намеса на екипите е предотвратила разрастването на огъня към останалите апартаменти. Оперативният дежурен ст. инсп. Емил Симеонов координира действията на терен. Специалистите извършват детайлен оглед на сервизното помещение. Те търсят доказателства за точната причина, довела до детонацията на газовата бутилка.

В същия квартал органите на МВР са открили и обезвредили самоделно взривно устройство. Този втори инцидент се е случил паралелно с взрива в блок 41. Сигналът за съмнителна кутия е подаден около 8:00 часа сутринта. На място са открити бутилки, жици и часовников механизъм. Експертите от МВР не изключват възможността устройството да е било бутафорна бомба. Районът на този втори инцидент също е бил отцепен за извършване на оглед.

Двата случая в квартал „Младост-1“ създадоха напрежение сред местните жители. Властите уточняват дали има връзка между експлозията в блока и намереното устройство. Полицията проверява всички версии за произхода на самоделния механизъм. Очевидци са разпитани за присъствието на съмнителни лица в района.