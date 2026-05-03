Реклама / Ads
Понеделник, 04 Май 2026, 12:53
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
1| 2430 | НОВИНИ

Взрив в Бристъл: Четирима загинали и подозрителни обстоятелства

Взрив в Бристъл: Четирима загинали и подозрителни обстоятелства
Тежък инцидент разтърси английския град Бристъл след мощна експлозия в южната част на страната. Властите потвърдиха смъртта на четирима души в резултат на трагичния взрив, като обстоятелствата се третират като подозрителни. Първоначалните данни на полицията съобщаваха за двама загинали, но броят на жертвите беше актуализиран след внимателен оглед на мястото. Спасителните екипи и пожарникари реагираха светкавично на подадения сигнал за произшествието.
 

Полицията в Бристъл третира обстоятелствата около взрива като подозрителни. Органите на реда категорично изключват версията за възможен терористичен акт. Представител на органите на реда допусна, че става въпрос за семеен въпрос или личен конфликт. Разследването продължава да изяснява точната последователност на събитията. Местните жители изразяват сериозна загриженост за сигурността в своя район.

 

Първоначалните доклади сочеха, че трима души са леко ранени при инцидента. Сред пострадалите беше споменато и дете. Новите данни от разследването обаче посочват само един ранен при мощната детонация. Инцидентът е станал в жилищна сграда, но се съобщава и за промишлена зона в околностите. Подобни трагедии често изискват сложни технически експертизи за установяване на източника на взрива.

 

Служителите на реда извършват паралелно разследване на отделен имот в града. Този втори обект е пряко свързан с мястото на експлозията. Макар разследването да е на ранен етап, властите направиха важно изявление. Те поясниха, че към този момент.


Инцидентът напомня за други тежки случаи на експлозии в жилищни райони в Европа. Преди време двама загинаха, а десетки бяха ранени при силна експлозия в Букурещ. В Бристъл пожарникарите са пристигнали изключително бързо на мястото на произшествието. Те са установили, че взривът е нанесъл огромни материални щети на сградата. Някои източници посочват промишлената зона Ейвънмаут като конкретното място на събитието.

 

Трагедията се е случила в промишлена зона или в близост до голям склад. В района на Бристъл и преди е имало подобни инциденти в складови бази. Настоящото разследване се фокусира върху внимателното събиране на доказателства от руините. Свидетели описват звука от взрива като изключително силен и разтърсващ околните сгради. Властите призовават гражданите да запазят пълно спокойствие по време на проверките.

 

Подобни инциденти с газови инсталации често водят до фатални последици за цели семейства. Наскоро службите издирваха семейство под развалините на сграда след взрив в Германия. В случая в Бристъл разследващите екипи анализират всяка възможна следа. Полицията продължава работата на терен, за да осигури безопасността на периметъра. Всички факти се проверяват детайлно от криминалистите на място.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 1| 241 | Ясен е графикът за консултации при президента: Кой кога ще влезе на „Дондуков“ 2 Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище 0| 235 | Турция скърби: Още едно дете загуби живота си след нападението в училище

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо 45| 9880 | Ода за политическата глупост: От разделението прави силата до лошото жълто-синьо
Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia 14| 5928 | Асфалт на „дунавски вълни“, с дебелина 2–3 см и прорасла трева, ще е част от трасе за Giro d'Italia
Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло 11| 4783 | Путин ще бъде свален с преврат до една година, твърди адв. Иля Ремесло
„Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа 8| 3824 | „Ще изтеглим много повече“: Тръмп потвърди намаляването на американските войски в Европа
Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка" 6| 3718 | Напрежение с Русия: НАТО прехвана ядрени бомбардировачи "Мечка"
Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса 12| 3402 | Конфликтът с Иран е прeкратен, заяви Тръмп пред Конгреса
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“ 1| 3398 | Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
Дубай и ОАЕ отвориха небето си 0| 3201 | Дубай и ОАЕ отвориха небето си
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 