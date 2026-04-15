Слънчева и топла сряда, температури до 21°

В сутрешните часове вятърът в много райони ще стихне и в равнинната част от страната ще има условия за образуване на мъгла. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 5°. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, в София – около 19°.

Над планините облачността ще е по-често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2500 метра – от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 15°. Температурата на морската вода е 9° – 11°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над западната и централната част от Балканския полуостров ще преобладава облачно време. На много места в Западните Балкани ще има валежи от дъжд и гръмотевици, значителни по адриатическото крайбрежие. Предимно слънчево ще е над източните райони. Дневни температури: за София – 19°, Букурещ и Истанбул – 17°, Солун – 19°, Скопие – 20°, Атина и Белград – 22°.