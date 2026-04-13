0| 2014 | НОВИНИ
Слънчево начало на седмицата
Днес времето ще бъде предимно слънчево, като на места ще има временни увеличения на облачността. В крайните югозападни райони са възможни слаби превалявания на изолирани места. Вятърът ще бъде слаб, а след обяд – умерен, от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат между 13 и 18 градуса, съобщава НИМХ.
В планините облачността ще е разкъсана, а в масивите на Югозападна България – по-често значителна. Там на отделни места ще превали дъжд, а по най-високите части на Пирин – сняг. Вятърът ще е слаб, по високите върхове – умерен, от запад-северозапад. Температурите ще бъдат около 8 градуса на 1200 метра и около 3 градуса на 2000 метра.
По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността след обяд. Ще духа слаб, по-късно умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще са около 12–13 градуса, температурата на морската вода – между 9 и 11 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала.
Атмосферното налягане е по-високо от обичайното за месеца и ще се понижи слабо.
