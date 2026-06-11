Проектът ще бъде базиран на популярните модели G-Class и Sprinter, които ще бъдат адаптирани за защита на хора, критична инфраструктура и стратегически обекти.

С този ход германският производител се нарежда сред все повече европейски автомобилни компании, които навлизат в отбранителния сектор на фона на трудностите в автомобилната индустрия.

През последните години европейските производители са изправени пред забавяне на търсенето на електромобили, засилена конкуренция от китайски компании и по-високи разходи за финансиране. В същото време отбранителната индустрия отбелязва силен ръст след началото на войната в Украйна през 2022 г., а европейските държави все по-активно инвестират в собствено военно производство.

По-рано тази година Renault Group обяви разработването на наземни дронове за военни и граждански цели, както и партньорство с френската отбранителна компания Turgis Gaillard за производство на безпилотни летателни апарати. От своя страна Volkswagen Group подписа предварително споразумение с израелската компания Rafael Advanced Defense Systems за производство на компоненти за системи за противоракетна отбрана.

Според германското министерство на отбраната преходът на част от автомобилната индустрия към военни проекти е напълно реалистичен, тъй като голяма част от инженерните и производствените умения могат лесно да бъдат приложени и в отбранителния сектор.

Подобна трансформация не е безпрецедентна. По време на Втората световна война автомобилни производители по целия свят временно преустановяват производството на цивилни автомобили и пренасочват капацитета си към военна техника, самолетни двигатели, оръжия и боеприпаси. Днес, макар и при различни обстоятелства, европейската отбранителна индустрия отново се превръща във все по-привлекателна алтернатива за автомобилните концерни.