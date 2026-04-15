Ходара се определя като любител на изкуството и почитател на Пикасо. Той разказва, че е купил билета си случайно през уикенда, след като научил за благотворителната томбола по време на вечеря в ресторант.

„Първо ще кажа новината на жена си, която още не се е прибрала от работа“, споделя той. „И в началото мисля просто да се насладя на момента и да я задържа“.

Томболата „1 Пикасо за 100 евро“, провеждана за трети път в подкрепа на изследванията за Алцхаймер, включвала картината „Глава на жена“ – портрет на музата и дългогодишна партньорка на художника Дора Маар, рисуван през 1941 г.

Организаторите съобщават, че всички 120 000 билета са били разпродадени, като са събрани 12 милиона евро, от които 1 милион евро ще бъдат изплатени на галерия Opera Gallery – международен арт дилър, собственик на произведението. Основателят на галерията Жил Диан уточнява, че картината е предложена на преференциална цена, докато пазарната ѝ стойност достига 1,45 милиона евро.

При първото издание на томболата през 2013 г. победител е американец от Пенсилвания, работещ в сферата на противопожарните системи, който печели картината Man in the Opera Hat, рисувана от Пикасо през 1914 г. в периода му на кубизъм.

През 2020 г. друга творба – натюрмортът Still Life – отива при Клаудия Боргоньо, счетоводител от Италия, след като синът ѝ ѝ подарява билета за Коледа.