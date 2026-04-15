Срещу билет за томбола от 100 евро: Парижанин спечели шедьовър на Пикасо

Източник: Christie’s
Парижанин, запален по изкуството, все още не може да повярва на късмета си, след като във вторник разбира, че е спечелил картина на Пабло Пикасо, оценявана на над 1 милион евро. При това срещу билет за томбола на стойност едва 100 евро, пише The Guardian. „Как да проверя дали това не е измама?“, попитал 58-годишният Ари Ходара близките си, след като организаторите му се обадили след тегленето в аукционната къща Christie’s в Париж.
 

Ходара се определя като любител на изкуството и почитател на Пикасо. Той разказва, че е купил билета си случайно през уикенда, след като научил за благотворителната томбола по време на вечеря в ресторант.

 

„Първо ще кажа новината на жена си, която още не се е прибрала от работа“, споделя той. „И в началото мисля просто да се насладя на момента и да я задържа“.

 

Томболата „1 Пикасо за 100 евро“, провеждана за трети път в подкрепа на изследванията за Алцхаймер, включвала картината „Глава на жена“ – портрет на музата и дългогодишна партньорка на художника Дора Маар, рисуван през 1941 г.

 

Организаторите съобщават, че всички 120 000 билета са били разпродадени, като са събрани 12 милиона евро, от които 1 милион евро ще бъдат изплатени на галерия Opera Gallery – международен арт дилър, собственик на произведението. Основателят на галерията Жил Диан уточнява, че картината е предложена на преференциална цена, докато пазарната ѝ стойност достига 1,45 милиона евро.

 

При първото издание на томболата през 2013 г. победител е американец от Пенсилвания, работещ в сферата на противопожарните системи, който печели картината Man in the Opera Hat, рисувана от Пикасо през 1914 г. в периода му на кубизъм.

 

През 2020 г. друга творба – натюрмортът Still Life – отива при Клаудия Боргоньо, счетоводител от Италия, след като синът ѝ ѝ подарява билета за Коледа.

