"Искам да благодаря за уважението и това, че за пореден път уважавате нашия труд. Успях да си почина след Европейското една седмица, разтоварих се, не мислех за гимнастика. Сега с нови сили пак съм в залата и се подготвям за Световното първенство. Там искам да си свърша работата, пък съдиите каквото решат", заяви Николова.

"Тя направи изключително силно Европейско първенство като от общо 12 съчетания изигра 10 без груби грешки. Форматите на Световните и Европейски първенства са много тежки, състезателните дни са четири. След Варна направихме анализ и ще се постараем следващия път да бъда още по-добра", добави Валентина Иванова.

Тя разкри, че няма да се правят промени в съчетанията, а ще се работи за чистотата на изпълнението. Малко преди Европейското първенство във Варна Стилияна Николова смени композицията си с лента.

"Основната промяна е смяната на лентата. Няма да я усложняваме. Във вида, в който е поставена, не сте я виждали. Промените в композициите за Световното първенство са малки с цел чистота на изпълнението", каза още треньорката.