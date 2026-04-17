Петък, 17 Април 2026, 20:57
Стилияна Николова на крачка от медалите след първия ден в Баку

Стилияна Николова на крачка от медалите след първия ден в Баку
Световната вицешампионка Стилияна Николова заема временното четвърто място в многобоя след първия състезателен ден на Световната купа по художествена гимнастика в Баку. Другата ни представителка, Ева Брезалиева, се нарежда на 16-а позиция в междинното класиране.
 

Възпитаничката на Валентина Иванова събра общ резултат от 55.500 точки. Стилияна демонстрира висока класа, като заслужи пето място в изпълненията с бухалки (28.000 точки) и четвърта позиция в съчетанието с лента (27.500 точки). Тези резултати ѝ отреждат стабилна позиция в подножието на медалите и отлични шансове за финалите на отделните уреди.

 

Ева Брезалиева заема 16-о място в многобоя с актив от 51.950 точки. Тя завърши 13-а на бухалки с 27.050 точки и 14-а на лента, където получи оценка от 24.900 точки.

 

Начело във временното класиране излезе европейската шампионка Таисия Онофрийчук от Украйна със стабилен резултат от 58.800 точки. След нея са олимпийската и двукратна световна шампионка Даря Варфоломеев (Германия) с 57.000 точки и Тахмина Икромова (Узбекистан) с 56.600 точки.

 

Утре състезанието продължава с останалите два уреда. След тях ще станат ясни призьорките в многобоя и имената на гимнастичките, които ще се борят за отличията във финалите в неделя.

