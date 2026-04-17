Петък, 17 Април 2026, 20:57
ЦИК забрани да се публикуват екзитпол и във Фейсбук, Х, Вайбър, Ютуб и Тик-ток до 20 часа в неделя

На 19 април, в изборния ден, на медийните доставчици и социологическите агенции е забранено да разпространяват и публикуват резултати от социологически проучвания, известни като екзитпол, преди 20 часа. Това важи и за профилите в социални мрежи като Фейсбук, X (Туитър), Вайбър, Ютюб, Тик-ток и други. Забраната е регламентирана в Изборния кодекс и цели да осигури равнопоставеност и честност в изборния процес.
 

Според изискванията на Изборния кодекс, извършването на социологически проучвания през изборния ден е отговорност на регистрираните в ЦИК социологически агенции. Отговорността за предоставяне на междинни данни, заедно с медийните платформи, е на тези агенции, които трябва да се придържат към правилата за оповестяване на данни.


Общественият съвет на ЦИК призовава петте агенции, регистрирани в комисията — Алфа Рисърч, Галъп Интернешънъл Болкан, Маркет Линкс, Мяра и Тренд, да поемат публично ангажимент да не разпространяват данни, които могат да нарушат закона. Ако такъв ангажимент бъде поет, всякакви данни, публикувани преди 20 часа, ще бъдат считани за ненадеждни, тъй като няма да могат да бъдат резултати от реални екзитполови проучвания.

 

От Обществения съвет подчертават, че правото на информация в изборния ден трябва да отстъпи пред правото на свободен избор на избирателите, без да бъдат повлияни от прогнозни резултати, публикувани преждевременно.

Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран 0| 174 | Президентът Тръмп: Ще вземем уран от Иран Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците 2| 509 | Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 13| 1178 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата 4| 737 | Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата

„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12368 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 6089 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5086 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4058 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3819 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 10| 3774 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3658 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3633 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
