Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата
През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата успяха да осигурят стабилно управление. За пет години гласувахме седем пъти на национални избори. Имаше опити от политици и партии да ни разколебават, внушавайки, че изборите са излишни и нищо няма да се промени. Въпреки това, ние гласувахме, заяви президентът Илияна Йотова в обръщение към нацията по повод предстоящия вот на 19 април.
По думите ѝ изборите в неделя са много важни и решаващи, защото ще предопределят пътя на България.
Нека гласуваме, но да мислим и за деня след политическите избори. Затова ни е необходимо час по-скоро работещо Народно събрание, обяви държавният глава.
Йотова завърши обръщение с думи на българския поет Николай Милчев. "Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата".
