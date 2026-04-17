Петък, 17 Април 2026, 20:56
Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата

През последните години нито мнозинствата в парламента, нито правителствата успяха да осигурят стабилно управление. За пет години гласувахме седем пъти на национални избори. Имаше опити от политици и партии да ни разколебават, внушавайки, че изборите са излишни и нищо няма да се промени. Въпреки това, ние гласувахме, заяви президентът Илияна Йотова в обръщение към нацията по повод предстоящия вот на 19 април.
 

По думите ѝ изборите в неделя са много важни и решаващи, защото ще предопределят пътя на България.  

 

Нека гласуваме, но да мислим и за деня след политическите избори. Затова ни е необходимо час по-скоро работещо Народно събрание, обяви държавният глава.

 

Йотова завърши обръщение с думи на българския поет Николай Милчев. "Дайте гласа си, за да не бъде той само звук, а смисъл и надежда. България има нужда от глас на надеждата".

