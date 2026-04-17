Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците

Днес трима членове на специално разкритата секционна избирателна комисия (СИК) получиха своите изборни книжа. С полицейски ескорт бяха транспортирани бюлетините, изборната урна и параванът. Тези материали стигнаха от сградата на Районната избирателна комисия (РИК) директно до кея с полицейски ескорт. Корабът „Дружба" вече е подготвен за провеждане на гласуването в реални морски условия.

Изборният ден в открито море започва в 07:00 ч. и приключва най-късно в 21:00 ч. Важно е да се отбележи, че в секциите на плавателни съдове под български флаг се гласува само с хартиени бюлетини. На борда на „Дружба“ има осигурена интернет връзка за предаване на резултатите.