Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците

Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците
Предстоящите избори на 19 април ще се проведат дори в открито море. 26 моряци ще упражнят правото си на вот на борда на кораба „Дружба“, който отплава от бургаското пристанище към град Батуми.
 

Днес трима членове на специално разкритата секционна избирателна комисия (СИК) получиха своите изборни книжа. С полицейски ескорт бяха транспортирани бюлетините, изборната урна и параванът. Тези материали стигнаха от сградата на Районната избирателна комисия (РИК) директно до кея. Тези материали стигнаха от сградата на Районната избирателна комисия (РИК) директно до кея с полицейски ескорт. Корабът „Дружба“ вече е подготвен за провеждане на гласуването в реални морски условия.

 

 Изборният ден в открито море започва в 07:00 ч. и приключва най-късно в 21:00 ч. Важно е да се отбележи, че в секциите на плавателни съдове под български флаг се гласува само с хартиени бюлетини. На борда на „Дружба“ има осигурена интернет връзка за предаване на резултатите.

