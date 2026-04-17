Петък, 17 Април 2026, 20:57
На украинка е отказано влизане в Полша заради радиоактивна банкнота от 100 долара

Радиоактивна банкнота от 100 долара беше открита на полско-украинската граница, което доведе до отказ на украински гражданин да влезе в Полша. Инцидентът се случи на контролно-пропускателния пункт Медика по време на рутинна проверка, когато радиационните детектори на граничните служители показаха повишени нива на радиация в вещите на един от пътниците.
 

При по-нататъшна проверка беше установено, че източникът на сигнала е една от банкнотите от 100 долара.


Според теста, нивото на радиация върху банкнотата е надвишавало естественото ниво на радиационен фон приблизително 1905 пъти. Анализът разкри наличието на изотоп, използван за медицински цели.

 

Граничните служители поставили банкнотата в специален защитен контейнер и се свързали с Националната агенция за атомна енергия за съвет.


Според полската гранична служба жената е обяснила, че има у себе си около 10 000 долара, предназначени за закупуване на автомобил.

 

Въпреки това от съображения за сигурност ѝ е отказано влизане в Полша, след което е върната в Украйна заедно с конфискуваната банкнота.

 

Агенцията отбеляза, че всички контролно-пропускателни пунктове са оборудвани с радиометрични системи, които работят денонощно, а специални екипи разполагат с мобилни устройства за откриване на източници на радиация.

 

Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

