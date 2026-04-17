Рано сутринта в района беше регистрирано засилено присъствие на сили за сигурност. Свидетели заснеха полицаи, облечени в пълни защитни костюми и оборудвани с противогази. Специализирани екипи за химически и ядрени заплахи проверяват района за опасни материали. На мястото бяха разположени специализирани микробуси на звеното за химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи (CBRN). В операцията се включиха също екип за разследване на пожари и специализирано звено за реагиране в опасни зони (HART).

Напрежението ескалира, след като групировката „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия“ пое отговорност за операцията. Групировката пое отговорност за изпращането на дроновете чрез видеоклип. В разпространените кадри се виждат двама души, облечени в бели защитни облекла. Те подготвят безпилотни летателни апарати, които са брандирани с логото на терористичната клетка. Видеото показва как един от дроновете излита в нощното небе от територията на местен парк.

Според съобщението на групировката, апаратите са били насочени към сградата на израелското посолство, намираща се в непосредствена близост. Терористите твърдят, че дроновете носят „радиоактивни и опасни канцерогенни материали“. Властите потвърдиха, че израелското посолство не е било пряко атакувано. Служителите от отдела за борба с тероризма вече анализират видеото и проверяват няколко изхвърлени предмета, открити на територията на парка.

От Скотланд Ярд заявиха, че са наясно с твърденията на групировката, но подчертаха, че рискът за обществената безопасност остава нисък. Въпреки това проверките продължават като превантивна мярка срещу потенциални заплахи. Разследващите органи се опитват да установят дали намерените предмети имат връзка с твърденията във видеото. Към момента няма данни за пряко нападение или повишен риск за гражданите в района.

Организацията „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия“ вече е свързвана с други нападения от началото на конфликта между Израел, Иран и САЩ. Преди време тя пое отговорност за палеж на линейки, собственост на еврейска благотворителна организация. Настоящият случай в Лондон се разглежда като част от поредица хибридни заплахи срещу израелски обекти в Европа. Полицията призовава гражданите за бдителност, докато районът около Кенсингтън Гардънс бъде напълно обезопасен.