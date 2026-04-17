Петък, 17 Април 2026, 20:55
Ислямистка клетка заплаши израелското посолство в Лондон с радиоактивни дронове

Лондонската полиция проведе мащабна операция в Кенсингтън Гардънс заради заплаха от ислямистка терористична клетка срещу израелското посолство. Паркът бе затворен, а служителите проверяват информация за дронове с радиоактивни вещества.
 

Рано сутринта в района беше регистрирано засилено присъствие на сили за сигурност. Свидетели заснеха полицаи, облечени в пълни защитни костюми и оборудвани с противогази. Специализирани екипи за химически и ядрени заплахи проверяват района за опасни материали. На мястото бяха разположени специализирани микробуси на звеното за химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи (CBRN). В операцията се включиха също екип за разследване на пожари и специализирано звено за реагиране в опасни зони (HART).

 

Напрежението ескалира, след като групировката „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия“ пое отговорност за операцията. Групировката пое отговорност за изпращането на дроновете чрез видеоклип. В разпространените кадри се виждат двама души, облечени в бели защитни облекла. Те подготвят безпилотни летателни апарати, които са брандирани с логото на терористичната клетка. Видеото показва как един от дроновете излита в нощното небе от територията на местен парк.

 

Според съобщението на групировката, апаратите са били насочени към сградата на израелското посолство, намираща се в непосредствена близост. Терористите твърдят, че дроновете носят „радиоактивни и опасни канцерогенни материали“. Властите потвърдиха, че израелското посолство не е било пряко атакувано. Служителите от отдела за борба с тероризма вече анализират видеото и проверяват няколко изхвърлени предмета, открити на територията на парка.

 

От Скотланд Ярд заявиха, че са наясно с твърденията на групировката, но подчертаха, че рискът за обществената безопасност остава нисък. Въпреки това проверките продължават като превантивна мярка срещу потенциални заплахи. Разследващите органи се опитват да установят дали намерените предмети имат връзка с твърденията във видеото. Към момента няма данни за пряко нападение или повишен риск за гражданите в района.

 

Организацията „Харакат Ашаб ал-Ямин ал-Исламия“ вече е свързвана с други нападения от началото на конфликта между Израел, Иран и САЩ. Преди време тя пое отговорност за палеж на линейки, собственост на еврейска благотворителна организация. Настоящият случай в Лондон се разглежда като част от поредица хибридни заплахи срещу израелски обекти в Европа. Полицията призовава гражданите за бдителност, докато районът около Кенсингтън Гардънс бъде напълно обезопасен.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците 2| 498 | Корабът „Дружба“ отплава с изборни книжа за моряците Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? 13| 1163 | Реваншизъм: Руска телевизия, руски в училище - абсурд или реалност? Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата 4| 726 | Президентът Илияна Йотова: България има нужда от глас на надеждата На украинка е отказано влизане в Полша заради радиоактивна банкнота от 100 долара 2| 836 | На украинка е отказано влизане в Полша заради радиоактивна банкнота от 100 долара

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 8| 12369 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа 15| 6087 | Руският модел и блогър Виктория Боня към Путин: Крият от вас реалната ситуация, има страх в народа
Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент 10| 5087 | Шведският главнокомандващ: Русия може да завземе остров в Балтийско море всеки момент
Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите 4| 4059 | Кремъл с огромни загуби: Русия надплатил 130 милиарда долара заради санкциите
Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини 7| 3820 | Американски кораби играят на „смъртоносна криеница“ с ирански мини
Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа 10| 3768 | Нидерландия отговори на списъка с „цели“ на Русия в Европа
Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран 17| 3659 | Тръмп обяви отварянето на Ормузкия проток, Китай няма да доставя оръжие на Иран
МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България 3| 3634 | МВФ понижи прогнозата за икономическия растеж на България
