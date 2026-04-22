Сряда, 22 Април 2026, 10:52
Стотици шофьори отнесоха глоби за затъмнени стъкла в София

Стотици шофьори отнесоха глоби за затъмнени стъкла в София
Стотици шофьори в София бяха глобени за затъмнени стъкла на автомобилите по време на полицейска операция, проведена между 6 и 17 април. В акцията участваха служители от Пътна полиция, Общинска полиция и Специализирани полицейски сили, съобщават от МВР.
 

В рамките на акцията са проверени над 2000 автомобила и повече от 2400 лица. Санкционирани с фиш са 1390 водачи, като 797 от тях са за автомобили със затъмнени стъкла. Съставени са 50 акта за установяване на административни нарушения, отчетени са 2 положителни проби за наркотични вещества, 5 отказа за тест за наркотици и 4 случая на неправоспособни водачи. Връчени са и 328 електронни фиша.

 

Операцията е имала за цел да осигури обществения ред и да противодейства на нарушенията на Закона за движението по пътищата. Акцент е бил поставен върху контрол на автомобили без необходима дистанция, проверки на луксозни превозни средства, както и установяване на водачи, шофиращи след употреба на алкохол или наркотични вещества, пише "Морето".

 

Полицията е следила и за нарушения като неизползване на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца; неправилни маневри; неспазване на пътни знаци и маркировка, както и отнемане на предимство.

 

Допълнително внимание е било насочено към водачи, организиращи нерегламентирани състезания, както и към случаи на опасно и демонстративно управление, технически неизправни автомобили, неправилно паркиране и превозни средства със затъмнени предни стъкла.

 

От полицията посочват, че една от основните цели на акцията е превенция на нарушенията с цел намаляване на пътнотранспортния травматизъм.

