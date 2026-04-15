Изнесени данни показват как шпионите на Москва следят украинските служители, натоварени с изкореняването на корупцията и руските колаборатори.

Данните са били неволно изложени в интернет от хакерите и открити от Ctrl-Alt-Intel, колектив от британски и американски изследователи на киберзаплахи. Ctrl-Alt-Intel заяви, че данните, оставени на сървъра – включително регистрационни файлове за успешни хакерски операции и хиляди откраднати имейли, показват, че хакерите са компрометирали най-малко 284 пощенски кутии между септември 2024 г. и март 2026 г.

Повечето от жертвите са били в Украйна; други са от съседни страни от НАТО и Балканите.

Операцията беше описана за първи път миналия месец в публикация в блога на Ctrl-Alt-Intel. В Reuters анализираха основните данни и публикуваха подробности за хакерските атаки, включително самоличността на повече от десет компрометирани европейски агенции и служители.

Ctrl-Alt-Intel заяви, че грешката е предоставила рядка възможност да се проучи как работи руска шпионска кампания. Хакерите „току-що направиха огромна оперативна грешка“, написаха Ctrl-Alt-Intel. „Те оставиха входната си врата широко отворена.“

Руското посолство във Вашингтон не отговори на исканията за коментар. Москва многократно е отричала участие в хакерски операции срещу други страни.

Ctrl-Alt-Intel приписаха хакерската кампания на Fancy Bear, един от прякорите на добре познат руски военен хакерски отряд. Двама изследователи, които независимо прегледаха работата на Ctrl-Alt-Intel – Матийо Фау от компанията за киберсигурност ESET и Фейке Хакебор от компанията за киберсигурност TrendAI, се съгласиха, че хакерите са свързани с Москва. Фау обаче каза, че не може да потвърди участието на Fancy Bear, а Хакебор го оспори.

Хакерите вероятно са се насочили към украинските правоохранителни органи, за да изпреварят разследващите, които разкриват шпиони на Москва, или за да съберат потенциално неудобна информация за висши служители в Киев, каза Киър Джайлс, сътрудник в лондонския мозъчен тръст Chatham House.

Данните показват, че хакерите са проникнали в акаунти, управлявани от Специализираната прокуратура в областта на отбраната. Това е орган от военно време, създаден за борба с корупцията и разкриване на шпиони в украинската армия. Те също така са били насочени към Агенцията за възстановяване и управление на активи на Украйна (ARMA), която контролира активи, иззети от престъпници и руски колаборационисти, и към Центъра за обучение на прокурори, базиран в Киев.

Сред жертвите е била Ярослава Максименко, която по това време е била ръководител на ARMA. В Центъра за обучение на прокурори данните показват, че хакерите са проникнали в пощенските кутии на 44 служители, включително една, принадлежаща на заместник-директора на центъра, Олег Дука. Руснаците са откраднали данни от поне един висш служител на Специализираната прокуратура за борба с корупцията (SAPO). Тя е разследвала някои от най-известните корупционни скандали в Украйна, включително този, който доведе до оставката през ноември на главния преговарящ за мир на президента Володимир Зеленски, Андрей Ермак.

Максименко, Дука, ARMA, SAPO и прокурорите не отговориха на исканията за коментар. Украинският екип за реагиране при компютърни аварии заяви, че е запознат с хакерската атака и вече е разследвал някои от компрометираните ситуации.

Хакерската атака, разкрита от Ctrl-Alt-Intel, представлява „малък набор от дейности по отношение на цялата свързана с Русия шпионска екосистема“, каза Фау. Данните показват, че хакерите са проникнали в имейл кутията на Централната градска болница в Покровск, железопътен възел, върху който Русия се опитва да затвърди контрола си, както и в пощенска кутия, принадлежаща на финансовия комитет на града. Десетки служители в съседните страни от НАТО също са били хакнати, сочат данните.

В Румъния хакерите са компрометирали най-малко 67 имейл акаунта, поддържани от румънските военновъздушни сили, включително няколко, принадлежащи на авиобази на НАТО, и поне един висш военен офицер. Румънското министерство на отбраната не е отговорило на искания за коментар.

Данните показват също, че шпионите са компрометирали 27 имейл кутии, управлявани от Генералния щаб на гръцката национална отбрана, най-висшият военен орган на Гърция. Сред хакнатите са гръцки аташета по отбраната в Индия и Босна, както и публичната пощенска кутия на Съвместния център за психично здраве на гръцките въоръжени сили. Генералният щаб не е отговорил на подробен списък с въпроси.

В България хакерите са проникнали в най-малко четири пощенски кутии, принадлежащи на местни служители в област Бургас, където се твърди, че руска намеса е деактивирала сателитните навигационни услуги преди посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен миналата година. Българските служители не са отговорили на исканията за коментар.

Данните показват, че шпионите са хакнали академични среди и военни служители в Сърбия, традиционен руски съюзник. Министерството на отбраната на Сърбия не отговори на исканията за коментар.

„Предполагаемо близки отношения с Москва не са застраховка срещу руски шпионаж“, коментира Джайлс.