1| 2433 | НОВИНИ
Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Русия и Украйна ще спазват тридневно прекратяване на огъня на 9, 10 и 11 май. „С удоволствие обявявам въвеждането на тридневно прекратяване на огъня във войната между Русия и Украйна“, написа той в Truth Social.
Според него Русия празнува Деня на победата в наши дни, но Украйна също е била важна част от Втората световна война.
„Това прекратяване на огъня ще включва спиране на всички активни операции, както и размяна на 1000 затворници от всяка страна. Отправих това искане директно и високо оценявам съгласието на президента Владимир Путин и президента Володимир Зеленски. Да се надяваме, че това е началото на края на една много дълга, смъртоносна и трудна война“, каза Тръмп.
Той твърди, че преговорите за прекратяване на войната продължават.
