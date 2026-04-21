Реклама / Ads
Вторник, 21 Април 2026, 21:00
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
3| 1080 | НОВИНИ

"Убиецът" на Су-57: САЩ показват изтребител от шесто поколение

Редактор: Красен Бучков
Northrop Grumman представи видеоклип, демонстриращ концепцията на новия си палубен изтребител F/A-XX. Този самолет е проектиран да се противопоставя на изтребители от пето поколение като руския Су-57 и китайските J-20 и J-35. Със своите стелт възможности, новият американски изтребител обещава да надмине конкурентите си.
 

Както и преди, американците показаха носа, пилотската кабина и предната част на фюзелажа на самолета.

 

Въздухозаборниците са планирани да бъдат разположени в горната част на фюзелажа, непосредствено зад пилотската кабина. Това решение вероятно е предназначено да намали видимостта на самолета.

 

Носът е достатъчно широк, за да побере голям радар. Кабината вероятно е проектирана за един пилот, въпреки че е възможна и версия с две места.

 

Някои от изображенията показват врати, които биха могли да бъдат вътрешни отсеци за оръжие. Това предполага, че изтребител ще има два големи отсека за оръжие.

 

Според експерти от The War Zone, всичко сочи, че това е тежък изтребител. Самолетът трябва да носи значителен боен товар, да има боен радиус от приблизително 1600 километра и също така да отговаря на изискванията за палубно базиране.

 

Програмата може да се сблъска с финансови трудности и противоречия. Факт е, че САЩ в момента не разполагат с достатъчно финансови ресурси, за да подкрепят едновременно разработването и производството на два изтребителя от шесто поколение.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 