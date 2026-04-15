При изследванията при птиците са открити диатомни водорасли, а при делфините – следи, съответстващи на контакт с рибарски мрежи, както и други характерни травми.

Сигналите за масовото измиране са били подадени на 19 и 20 март от граждани и природозащитни организации, които са съобщили за стотици мъртви животни по крайбрежието. Последвалите проверки на РИОСВ – Варна са обхванали участъка от Дуранкулак през Крапец до Езерец, където са установени множество загинали буревестници и общо девет делфина от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

„Такъв голям брой птици от този сравнително рядък морски вид не сме намирали по Северното Черноморие. По време на тези обходи, които направих аз, след това и мои колеги от други организации, намерихме и голям брой загинали делфини от трите вида, които се срещат в Черно море. Намерихме трупове на животни по плажовете, изхвърлени от морето, заедно с буревестниците“, разказа тогава Михаил Илиев от Дружеството за защита на птиците, който е сред първите пристигнали на мястото.

Паралелните лабораторни анализи изключват наличие на замърсяване или заразни заболявания. Пробите от морската вода показват нормални стойности, а тестовете за птичи грип са отрицателни, което елиминира болестите като възможна причина.