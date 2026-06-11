Изданието отбелязва, че продължаващата кампания от украински удари с дронове по окупираните от Русия територии вече е нарушила военната логистика, по-специално доставките на гориво. В резултат на това окупационните власти на Крим са принудени да въведат строги норми за гориво.

Според Робърт Бровди, благодарение на украинската въздушна кампания през последния месец, трафикът по магистралата, свързваща Ростов, Мариупол, Мелитопол и Крим, е намалял с повече от две трети. Мадяр е уверен, че в рамките на следващия месец Украйна ще има пълен контрол над пътя.



Като описва лова на руски камиони, командирът каза, че е било „толкова лесно, колкото да стреляш по яребици на открито поле“.

„Ще създадем условия, които ще направят изключително трудно за престоя на военнослужещи или работници от отбранителната промишленост в Крим или временно окупираните територии, както и за използването на пътища за достъп до тях“, обясни командирът на безпилотниците.

Според Бровди, през първите пет месеца на тази година неговите подчинени са унищожили 174 руски системи за противовъздушна отбрана, като по този начин са разчистили пътя за дронове в настоящата кампания.



Той се надява, че системните атаки срещу руската военно-промишлена и петролна промишленост ще подкопаят способността и желанието на Москва да продължи войната.

„Отваряме врати към огромни пространства, където болката от войната, която се усеща в почти всеки украински град, трябва да се усети, по-специално, в съзнанието на жителите и на руските градове.“, каза Бровди.

Същевременно той подчерта, че Украйна не е извършвала и няма да извършва директни атаки срещу цивилни лица и граждански цели.