Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 10°.

Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, в София – около 21°.

В планините облачността ще е значителна, след обяд купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен северозападен вятър, който ще се ориентира от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

По Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15 и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

На Балканите облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна. Ще има валежи от дъжд, след обяд временно интензивни и придружени с гърмотевици. Значителни ще са количествата в Албания и Западна Гърция. Дневни температури: за София – 21°, Солун – 20°, Скопие – 22°, Атина и Белград – 23°, Истанбул – 24°, Букурещ – 26°.