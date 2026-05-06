Слънчево време днес, следобед с краткотрайни валежи

По Черноморието също ще преобладава слънчево време. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Температурите ще достигнат между 18° и 22°. Морската вода ще е 12°–13°, а вълнението – около 2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево преди обяд. Следобед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има превалявания с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-югоизток. По високите части ще духа от север-северозапад, а следобед ще се ориентира от запад-югозапад. Температурите ще достигнат около 16° на 1200 метра и около 8° на 2000 метра.

През следващите дни атмосферата ще остане неустойчива. Дневните температури ще се понижат и ще са между 20° и 25°.

Минималните ще се повишават и в петък ще бъдат между 7° и 12°. Над Западна и Централна България облачността ще е по-често значителна. Следобед ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще бъде слаб, предимно от юг. В Източна България вероятността за валежи остава малка. Там ще има повече слънце и слаб до умерен вятър от юг-югозапад.