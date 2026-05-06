Четвъртък, 07 Май 2026, 00:15
Демокрация по кремълски: Забраниха на руските абитуриенти да танцуват валс под звуците на световни хитове

Май са репетирали напразно...
Руските абитуриенти ще танцуват на своите балове само под звуците на руски валсове. Хитове на чужди изпълнители са забранени по силата на Закона за защита на руския език. Това съобщават руски медии.
 

По традиция руските абитуриенти на бала танцуват задължително валс, с който отбелязват началото на своя път след завършването на средното образование. Наричат го „свободен валс“ и го изпълняват под звуците на популярни песни и изпълнения на световни звезди и състави.  

 

В град Рязан, учениците през януари избрали песента на Стинг „Shape of my Heart“ за главен танц на съвипускниците. Те наели хореограф, платили хонорар и няколко месеца усвоявали стъпките в синхрон. Преди дни училищната администрация забранила песента. На тийнейджърите, въпреки сълзите, е наложен руската песен "Последният валс" от руски сериал. Така било патриотично.

 

В други руски училища били забранени изпълненията на Тони Бракстън и Уитни Хюстън.

 

Министерството на образованието обяснило, че въпросните действия са в унисон с федералните закони за държавния език и образованието, съобщават руски медии. Длъжностните лица са категорични, че песните за баловете „трябва да отговарят на възрастовите норми и идеи за традиционните ценности“.

 

От 1 март 2026 г. в Русия действа закон, ограничаващ използването на чужди думи в рекламата, табелите, уебсайтовете, етикетите и публичната информация. Документът налага използването на руския език в официалната и бизнес среда и насърчава руски аналози да заменят английския.

 

Идеите за ограничаване на чуждото културно съдържание преди това многократно са били разяснявани от държавни служители. Например, първият заместник-председател на комисията по сигурност в руската Държавна Дума Андрей Луговой призова за намаляване на чуждестранната музика в руските стрийминг платформи до 20%. „А още по-добре - да се премахне напълно“, категоричен е Луговой.

 

През септември миналата година заместникът на Държавната Дума Сергей Колунов се изказа за пълното изключване на чуждестранните песни по време на национални и местни спортни състезания и увеселителни мероприятия.

 

А през март тази година Владимир Путин възложи да се реши възможно най-скоро въпросът за въвеждане на квоти за чуждестранно кино в боксофиса. Той подчерта, че при прилагането на тези мерки трябва да се вземе предвид идеологическият компонент, давайки за пример Китай, където „всичко е строго регулирано и чуждото влияние сведено до минимум“.

