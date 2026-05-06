По традиция руските абитуриенти на бала танцуват задължително валс, с който отбелязват началото на своя път след завършването на средното образование. Наричат го „свободен валс“ и го изпълняват под звуците на популярни песни и изпълнения на световни звезди и състави.

В град Рязан, учениците през януари избрали песента на Стинг „Shape of my Heart“ за главен танц на съвипускниците. Те наели хореограф, платили хонорар и няколко месеца усвоявали стъпките в синхрон. Преди дни училищната администрация забранила песента. На тийнейджърите, въпреки сълзите, е наложен руската песен "Последният валс" от руски сериал. Така било патриотично.

В други руски училища били забранени изпълненията на Тони Бракстън и Уитни Хюстън.

Министерството на образованието обяснило, че въпросните действия са в унисон с федералните закони за държавния език и образованието, съобщават руски медии. Длъжностните лица са категорични, че песните за баловете „трябва да отговарят на възрастовите норми и идеи за традиционните ценности“.

От 1 март 2026 г. в Русия действа закон, ограничаващ използването на чужди думи в рекламата, табелите, уебсайтовете, етикетите и публичната информация. Документът налага използването на руския език в официалната и бизнес среда и насърчава руски аналози да заменят английския.

Идеите за ограничаване на чуждото културно съдържание преди това многократно са били разяснявани от държавни служители. Например, първият заместник-председател на комисията по сигурност в руската Държавна Дума Андрей Луговой призова за намаляване на чуждестранната музика в руските стрийминг платформи до 20%. „А още по-добре - да се премахне напълно“, категоричен е Луговой.

През септември миналата година заместникът на Държавната Дума Сергей Колунов се изказа за пълното изключване на чуждестранните песни по време на национални и местни спортни състезания и увеселителни мероприятия.

А през март тази година Владимир Путин възложи да се реши възможно най-скоро въпросът за въвеждане на квоти за чуждестранно кино в боксофиса. Той подчерта, че при прилагането на тези мерки трябва да се вземе предвид идеологическият компонент, давайки за пример Китай, където „всичко е строго регулирано и чуждото влияние сведено до минимум“.