Четвъртък, 07 Май 2026, 00:17
Тръмп спира „Проект Свобода“, но запазва блокадата срещу Иран

Редактор: Frognews
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че временно спира операцията „Project Freedom“ („Проект Свобода“), чиято цел беше да осигури преминаването на блокирани търговски кораби през Ормузкия проток. В същото време той подчерта, че морската блокада срещу Иран остава в сила.
 

Решението е взето, за да се даде възможност за напредък в преговорите между Вашингтон и Техеран. Тръмп посочи, че паузата ще бъде кратка и ще позволи финализиране на евентуално споразумение за прекратяване на конфликта.

 

По думите му ходът е повлиян от искания на Пакистан и други държави, както и от „значителния военен успех“ на САЩ в кампанията срещу Иран. Засега няма официална реакция от иранска страна.

 

Изявлението идва на фона на уверения от държавния секретар Марко Рубио, че примирието в региона се запазва, макар конфликтът да не е окончателно решен. Той заяви, че основната фаза на американската военна операция вече е приключила.







Само часове по-рано обаче министърът на отбраната Пийт Хегсет обяви, че американските сили са осигурили коридор през протока и че стотици кораби чакат да преминат. Към момента обаче едва два търговски съда са използвали маршрута, докато стотици други остават блокирани в Персийския залив.

 

Фактическото затваряне на Ормузкия проток от страна на Иран – ключов маршрут за доставки на петрол и газ – доведе до рязко поскъпване на горивата и напрежение на световните пазари.

 

Рубио подчерта, че отварянето на протока е от глобален интерес и призова Китай да окаже натиск върху Техеран. Той допълни, че действията на САЩ в района са отбранителни.

 

Междувременно напрежението остава високо. Обединените арабски емирства съобщиха за нови атаки с дронове и ракети, за които обвиняват Иран – твърдения, отречени от Техеран.

 

Американската администрация е под натиск и вътрешнополитически – както заради законовите ограничения върху военните действия, така и заради растящите цени на горивата. Средната цена на бензина в САЩ вече надхвърля 4,50 долара за галон.

 

От иранска страна председателят на парламента Мохамад Багер Галибаф заяви, че страната все още не е дала окончателен отговор на действията на Вашингтон и подчерта, че настоящата ситуация е неприемлива за САЩ.

 

Корабоплавателните компании също остават предпазливи. Германската компания Hapag-Lloyd посочи, че засега преминавания през протока не са възможни за нейните кораби заради високия риск.

