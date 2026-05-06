Четвъртък, 07 Май 2026, 00:15
Адм. Ефтимов: Армията трябва да поддържа бойна готовност и да се модернизира

Българската армия е изправена пред ключово предизвикателство – да поддържа пълна бойна готовност, докато едновременно преминава през процес на трансформация и модернизация. Това заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по повод Гергьовден – Деня на храбростта и празник на Българската армия.
 

„Посрещаме празника с чувство за удовлетворение и достойно изпълнен дълг, въпреки предизвикателствата“, посочи той и подчерта, че увереността идва от труда и отговорността на военнослужещите.

 

Ефтимов отбеляза, че основна задача остава съчетаването на текущите ангажименти – наблюдение, дежурства и готовност за реакция – с внедряването на нови способности.

 

По думите му модернизацията е дългосрочен процес, който обхваща всички направления на отбраната. Той обаче се влияе от външни фактори като нарушения във веригите на доставки, повишено търсене на военна техника и ограничения капацитет на отбранителната индустрия.

 

„Тези процеси засягат не само България, а всички държави в НАТО“, допълни началникът на отбраната.

 

