„Посрещаме празника с чувство за удовлетворение и достойно изпълнен дълг, въпреки предизвикателствата“, посочи той и подчерта, че увереността идва от труда и отговорността на военнослужещите.

Ефтимов отбеляза, че основна задача остава съчетаването на текущите ангажименти – наблюдение, дежурства и готовност за реакция – с внедряването на нови способности.

По думите му модернизацията е дългосрочен процес, който обхваща всички направления на отбраната. Той обаче се влияе от външни фактори като нарушения във веригите на доставки, повишено търсене на военна техника и ограничения капацитет на отбранителната индустрия.

„Тези процеси засягат не само България, а всички държави в НАТО“, допълни началникът на отбраната.