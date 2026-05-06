По думите му военнослужещите от Военновъздушните сили продължават този завет „с решимост и всеотдайност – както в сърцата си, така и високо в небето“. Ген. Русев акцентира, че зад всеки полет стои не само техника, но и знания, дисциплина, доверие и силна екипна работа.

„Зад всяка мисия стоят мъже и жени, които със своята отдаденост и професионализъм гарантират сигурността на българското небе“, отбелязва той.

Командирът на ВВС призова традициите да продължат да вдъхновяват състава и подчерта, че общата мисия – служба в името на България – трябва да обединява всички. Той изрази надежда небето на страната да остане мирно, а Военновъздушните сили – „целеустремени, борбени и достойни за доверието на обществото“.

В заключение ген. Русев благодари на военнослужещите за силния дух, отговорността и достойната им служба.