Четвъртък, 07 Май 2026, 00:16
Ген. Николай Русев: ВВС пазят небето на България с професионализъм и отдаденост

Редактор: Frognews
С тържествени думи и признателност към поколенията защитници на България командирът на Военновъздушните сили Николай Русев поздрави военнослужещите по случай Гергьовден – Деня на храбростта и празник на Българската армия. В обръщението си той подчертава, че днес „с гордост и признателност свеждаме глави пред честта, смелостта и вярността към Родината“ на всички български воини, защитавали свободата и независимостта на страната.
 

По думите му военнослужещите от Военновъздушните сили продължават този завет „с решимост и всеотдайност – както в сърцата си, така и високо в небето“. Ген. Русев акцентира, че зад всеки полет стои не само техника, но и знания, дисциплина, доверие и силна екипна работа.

 

„Зад всяка мисия стоят мъже и жени, които със своята отдаденост и професионализъм гарантират сигурността на българското небе“, отбелязва той.

 

Командирът на ВВС призова традициите да продължат да вдъхновяват състава и подчерта, че общата мисия – служба в името на България – трябва да обединява всички. Той изрази надежда небето на страната да остане мирно, а Военновъздушните сили – „целеустремени, борбени и достойни за доверието на обществото“.

 

В заключение ген. Русев благодари на военнослужещите за силния дух, отговорността и достойната им служба.

