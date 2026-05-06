Реклама / Ads
Четвъртък, 07 Май 2026, 00:18
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
4| 2155 | НОВИНИ

Запрянов: Няма военен парад заради липсата на редовен бюджет

Запрянов: Няма военен парад заради липсата на редовен бюджет
Редактор: Frognews
Липсата на приет редовен бюджет е причината тази година да не се проведе традиционният военен парад за 6 май. Това обясни служебният министър на отбраната Атанас Запрянов в празничното предаване по случай Денят на храбростта и празник на Българската армия.
 

Той уточни, че страната е в условията на удължен бюджет, което не позволява организирането на мащабно събитие с техника и личен състав. Затова тази година честването ще се ограничи до водосвет на бойните знамена.

 

В същото време Запрянов подчерта, че изминалата година е била успешна за армията и е поставила основите на реалната модернизация. По думите му са изпълнени ключови задачи по бойната подготовка и поддържането на боеготовността, а въоръжените сили вече усвояват нова техника, включително самолети, кораби и бойни машини „Страйкър“.







Министърът изрази надежда, че при по-добро финансиране през следващата година ще бъде възможно възстановяването на парада с участие на техника и личен състав.

 

По отношение на разходите за отбрана той отбеляза, че те вече са малко над 2% от БВП, като за 2025 г. достигат 2,13%. Според плановете бюджетът трябва да продължи да расте, за да се гарантира развитието на способностите на армията.

 

Запрянов коментира и темата за наборната служба, като подчерта, че първо трябва да се окомплектоват професионалните сили, а след това да се мисли за увеличаване на мобилизационния резерв. Според него войната в Украйна показва нуждата от подготвени кадри при дългосрочни конфликти.

 

Той посочи още, че НАТО се променя, а ролята на европейските държави в Алианса ще нараства на фона на намаляващото американско присъствие.

 

Министърът увери, че България има способности да защитава въздушното си пространство, но в областта на противоракетната отбрана разчита и на съюзници, включително Гърция.

 

В заключение той заяви, че оставя добра основа за развитие на въоръжените сили, макар пред сектора да стоят и сериозни предизвикателства.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ 1| 1076 | Мотоциклетист загина край Омуртаг, верижна катастрофа на „Хемус“ Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май 0| 1324 | Откриха Джиро д’Италия в Бургас, първият етап стартира на 8 май Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток 0| 1777 | Самолетоносачи на САЩ и Франция се разместват край Близкия изток Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците 3| 1867 | Около 120 000 автомобила се връщат към София след празниците

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов 12| 6534 | Цените растат заради увеличеното потребление и липсата на антиинфлационна политика, смята финансистът Л.Дацов
И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва 11| 6262 | И Фицо се отказа от парада за 9 май в Москва
Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов 4| 4939 | Липсват 569 млн. лева, осигурени за свлачища, твърди министър Найденов
ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания 7| 4458 | ДБ и ПП при президента разделени, но със сходни послания
Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май 1| 3834 | Сбогом, цивилизация: Русия напълно спира мобилния интернет преди 9 май
Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев 9| 3152 | Нужна ни е още една ескадрила изтребители, заснехме клип като "Топ Гън", разкри ген. Русев
Напрежението в Близкия изток отново ескалира 5| 2910 | Напрежението в Близкия изток отново ескалира
Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ 5| 2899 | Украинските дронове могат да атакуват една четвърт от територията на Русия и 70% от населението ѝ
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 