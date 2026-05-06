Запрянов: Няма военен парад заради липсата на редовен бюджет

Той уточни, че страната е в условията на удължен бюджет, което не позволява организирането на мащабно събитие с техника и личен състав. Затова тази година честването ще се ограничи до водосвет на бойните знамена.

В същото време Запрянов подчерта, че изминалата година е била успешна за армията и е поставила основите на реалната модернизация. По думите му са изпълнени ключови задачи по бойната подготовка и поддържането на боеготовността, а въоръжените сили вече усвояват нова техника, включително самолети, кораби и бойни машини „Страйкър“.















Министърът изрази надежда, че при по-добро финансиране през следващата година ще бъде възможно възстановяването на парада с участие на техника и личен състав.

По отношение на разходите за отбрана той отбеляза, че те вече са малко над 2% от БВП, като за 2025 г. достигат 2,13%. Според плановете бюджетът трябва да продължи да расте, за да се гарантира развитието на способностите на армията.

Запрянов коментира и темата за наборната служба, като подчерта, че първо трябва да се окомплектоват професионалните сили, а след това да се мисли за увеличаване на мобилизационния резерв. Според него войната в Украйна показва нуждата от подготвени кадри при дългосрочни конфликти.

Той посочи още, че НАТО се променя, а ролята на европейските държави в Алианса ще нараства на фона на намаляващото американско присъствие.

Министърът увери, че България има способности да защитава въздушното си пространство, но в областта на противоракетната отбрана разчита и на съюзници, включително Гърция.

В заключение той заяви, че оставя добра основа за развитие на въоръжените сили, макар пред сектора да стоят и сериозни предизвикателства.