В отговор агентите са открили огън и са ранили заподозрения. Той е откаран в болница, като към момента няма информация за състоянието му. Инцидентът доведе до временно блокиране на района, въпреки че от Тайните служби уточниха, че нападателят не е успял да проникне в самия комплекс.

По време на инцидента е пострадал и непълнолетен минувач, който е бил ударен от заподозрения, но детето е без опасност за живота и е получило медицинска помощ.

Малко преди стрелбата през района е преминал кортежът на вицепрезидента Джей Ди Ванс, но властите посочват, че няма данни заподозреният да е имал връзка с него или да е представлявал пряка заплаха. Президентът Доналд Тръмп също се е намирал в сградата на Белия дом по време на случилото се, като към момента няма яснота дали действията на нападателя са били насочени срещу него. От Тайните служби потвърдиха, че у мъжа е открито оръжие, а районът около 15-та улица и булевард „Индипендънс“ във Вашингтон остава под засилено наблюдение, докато тече разследване по случая.