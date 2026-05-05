Въоръжен мъж откри огън край Белия дом, ранен е от агенти на Тайните служби

Въоръжен мъж откри огън в непосредствена близост до Белия дом в понеделник, което наложи незабавна намеса от страна на екипите по сигурността. Агенти на Тайните служби са забелязали подозрително лице, за което е имало индикации, че носи огнестрелно оръжие. При опит на служителите да го проверят, мъжът е побягнал и е открил стрелба по тях.
 

В отговор агентите са открили огън и са ранили заподозрения. Той е откаран в болница, като към момента няма информация за състоянието му. Инцидентът доведе до временно блокиране на района, въпреки че от Тайните служби уточниха, че нападателят не е успял да проникне в самия комплекс.

 

По време на инцидента е пострадал и непълнолетен минувач, който е бил ударен от заподозрения, но детето е без опасност за живота и е получило медицинска помощ.

 

Малко преди стрелбата през района е преминал кортежът на вицепрезидента Джей Ди Ванс, но властите посочват, че няма данни заподозреният да е имал връзка с него или да е представлявал пряка заплаха. Президентът Доналд Тръмп също се е намирал в сградата на Белия дом по време на случилото се, като към момента няма яснота дали действията на нападателя са били насочени срещу него. От Тайните служби потвърдиха, че у мъжа е открито оръжие, а районът около 15-та улица и булевард „Индипендънс“ във Вашингтон остава под засилено наблюдение, докато тече разследване по случая.

