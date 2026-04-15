Въпреки санкциите: Тежко замърсяване от ТЕЦ "Бобов дол", хората "дишат дим"

Хората в района на ТЕЦ „Бобов дол“ сигнализират за мръсен въздух и че дишат дим. Причината – от началото на годината на централата са съставени 10 акта, последният отпреди седмица, предава bTV. „Ужасно е! Отвратително е, не се диша! И в момента мирише, и в момента се вижда!“, разказва местна жена.
 

Пускани са десетки жалби до институциите. А близо седмица преди репортажа на медията, ТЕЦ-ът е инспектиран от РИОСВ – София. Установени са неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех.

 

Припомняме, че на 7 април започна поредната проверка на ТЕЦ-а. По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация, пише в съобщението в началото на месеца.


Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, пише в съобщението.

 

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения, уточняват от екоминистерството и заявяват, че РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на ТЕЦ „Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.

 

На 23 март Районен съд - Дупница потвърди наказателно постановление от 12 ноември м.г., издадено от директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 хиляди лв.

 

В края на месец януари бившият министър на околната среда и водите Манол Генов разпореди на Регионална инспекция по околната среда и водите – София да изготви в най-кратки срокове предписание към ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ АД за представяне на инвестиционна програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за привеждане на дейността на централата в съответствие с условията на комплексното ѝ разрешително и за преустановяване на превишенията на серен диоксид в атмосферния въздух.

 

На оператора е бил представен анализ на данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух за 2025 г., извършен съгласно утвърдения от министъра годишен график, както и въз основа на множество сигнали, подадени за района на Бобов дол.

 

Според данните от документа през изминалата година екипи на РИОСВ – София са извършили 68 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“.

 

На дружеството са дадени 53 предписания, съставени са 17 акта за установени административни нарушения и са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност 2 420 000 лева. Отчетено е било, че въпреки засиления контрол данните от измерванията на Мобилната автоматична станция на ИАОС в село Големо село показват негативна тенденция за превишения на нормите за серен диоксид през всички периоди на годината.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО 2| 293 | Reuters: България e цел на мащабната руска шпионска операция срещу Украйна и НАТО Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента 1| 303 | Новият унгарски парламент ще заработи от май, Мадяр поиска оставката на президента

НАЙ-ЧЕТЕНИ
„Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха 5| 10955 | „Професия ченге“: Книгата, в която от първо лице са разказани истории, които спират дъха
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3978 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
„Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус 14| 3726 | „Мислех, че е лекар“: Тръмп обясни защо е публикувал снимка на себе си като Исус
BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко 6| 3628 | BBC: Европа превъзхожда САЩ и Китай в технология, която може да промени всичко
Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“ 2| 3623 | Руснаците взривиха с ракети стената на язовир „Печенежская“
35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор 13| 3563 | 35 милиарда евро срещу 27 условия: Брюксел изправя Петер Мадяр пред тежък избор
Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ 1| 3509 | Експерт прогнозира срутването на саркофага над реактор 4 на Чернобилската AEЦ
Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник 19| 3122 | Украйна за първи път превзе руска позиция само с роботи – без нито един войник
