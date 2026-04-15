Пускани са десетки жалби до институциите. А близо седмица преди репортажа на медията, ТЕЦ-ът е инспектиран от РИОСВ – София. Установени са неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех.

Припомняме, че на 7 април започна поредната проверка на ТЕЦ-а. По време на проверката са констатирани неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, където се намират енергийните мощности на централата, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация, пише в съобщението в началото на месеца.



Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани. При всяко установено нарушение се предприемат незабавни санкции съгласно действащото законодателство, пише в съобщението.

От началото на годината експертите на РИОСВ в София са извършили 20 проверки на дейността на централата и са съставили 10 акта за установяване на административни нарушения, уточняват от екоминистерството и заявяват, че РИОСВ – София ще продължи да упражнява строг контрол върху работата на ТЕЦ „Бобов дол“ АД с оглед опазване качеството на атмосферния въздух.

На 23 март Районен съд - Дупница потвърди наказателно постановление от 12 ноември м.г., издадено от директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 250 хиляди лв.

В края на месец януари бившият министър на околната среда и водите Манол Генов разпореди на Регионална инспекция по околната среда и водите – София да изготви в най-кратки срокове предписание към ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ АД за представяне на инвестиционна програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за привеждане на дейността на централата в съответствие с условията на комплексното ѝ разрешително и за преустановяване на превишенията на серен диоксид в атмосферния въздух.

На оператора е бил представен анализ на данните от мониторинга на качеството на атмосферния въздух за 2025 г., извършен съгласно утвърдения от министъра годишен график, както и въз основа на множество сигнали, подадени за района на Бобов дол.

Според данните от документа през изминалата година екипи на РИОСВ – София са извършили 68 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“.

На дружеството са дадени 53 предписания, съставени са 17 акта за установени административни нарушения и са издадени 11 наказателни постановления на обща стойност 2 420 000 лева. Отчетено е било, че въпреки засиления контрол данните от измерванията на Мобилната автоматична станция на ИАОС в село Големо село показват негативна тенденция за превишения на нормите за серен диоксид през всички периоди на годината.