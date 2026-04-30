Начело на най-голямата група – „Прогресивна България“, застава Петър Витанов, който има опит както в Народното събрание, така и в Европейския парламент. Негови заместници ще бъдат Владимир Николов, Слави Василев и Олга Борисов, а за връзките с медиите ще отговаря Антон Кутев.

ГЕРБ ще бъде ръководена от лидера си Бойко Борисов, със заместници Деница Сачева, Костадин Ангелов и председателя на СДС Румен Христов.

Парламентарната група на ДПС ще се води от Делян Пеевски, а негови заместници ще са Айтен Сабри, Халил Летифов, Хамид Хамид и Искра Михайлова.

След разцеплението „Демократична България“ избра за свой председател Надежда Йорданова, с заместници Катя Панева и Божидар Божанов.

„Продължаваме промяната“ ще бъде оглавена от Николай Денков, а негови заместници ще са Ивайло Шотев и Татяна Султанова.

Групата на „Възраждане“ отново ще бъде ръководена от Костадин Костадинов, като единствен негов заместник ще бъде Петър Петров.