Първи на сцената излезе мексиканската рок група Maná, която успя да накара целият стадион да пее с нея.

Шоуто по откриването продължи с танци и изпълнения на Алехандро Фернандес, Белинда, Дани Оушън, Джей Балвин, Лила Даунс, Los Ángeles Azules и Tyla.

Шакира и Бърна Бой взривиха трибуните с първото изпълнение на живо на официалната песен на турнира – „Dai Dai“. Тя получи доверието да изпълни за рекорден четвърти път песен на световно първенство по футбол след Hips Don’t Lie в Германия през 2006, Waka Waka (This Time For Africa) в Южна Африка през 2010 и La La La в Бразилия през 2014 г.

Това е само първата от трите официални церемонии по откриването на Световното първенство. В петък Канада ще посрещне Босна и Херцеговина в Торонто със специално шоу с участието на Аланис Морисет, Алесия Кара, Джеси Рейез и Майкъл Бубле. По-късно през деня САЩ ще отбележат своя старт на турнира с грандиозен спектакъл в Лос Анджелис, където ще участват Кейти Пери, Future, Anitta, LISA, Rema и Tyla.

Първият двубой на първенството на "Ацтека" е между Мексико и Южна Африка.