Рок, пънк и хип-хоп: Вижте кои са новите попълнения в Залата на славата за 2026 г.

Рок, пънк и хип-хоп: Вижте кои са новите попълнения в Залата на славата за 2026 г.
Източник: Wikimedia Commons Редактор: Frognews
За трета поредна година музикалният свят затаи дъх пред списъка на новите попълнения в Залата на славата на рокендрола. Анонсът беше направен от тв водещия Раян Сикрест и легендата Лайънъл Ричи по време на ефира на „Америкън айдъл“, съобщава списание Billboard.
 

От общо 17 номинирани артисти, осем си осигуриха място в престижната категория за изпълнение. Сред тях са хеви метъл величията Iron Maiden, бритпоп бунтарите Oasis, виртуозният Фил Колинс и пънк иконата Били Айдъл. Списъкът се допълва от новаторите Joy Division/New Order, неповторимата Шаде, арендби легендата Лутър Вандрос и хип-хоп пионерите от Wu-Tang Clan.

 

Тази година Залата отдава почит и на артисти със знаков принос към музикалната култура. Наградата за музикално влияние отива при:

 

* Селия Крус (Кралицата на салсата)
* Фела Кути (Основател на афробийта)
* Куин Латифа и MC Lyte (Дамите, променили хип-хопа)
* Грам Парсънс (Кръстникът на кънтри рока)


За музикални постижения са отличени продуцентът визионер Рик Рубин и легендарният Ариф Мардин. Посмъртно признание получава и авторката на песни Линда Крийд. Специалната награда Ahmet Ertegun бе присъдена на шоумена Ед Съливън, който през десетилетията представи на Америка таланти като Елвис Пресли и „Бийтълс“.

 

Официалното въвеждане на звездите в Залата на славата ще се състои на бляскава церемония на 14 ноември в Лос Анджелис.

