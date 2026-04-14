Според анализ на The Financial Times, огромният прилив на капитали от гиганти като Microsoft, NVIDIA и SoftBank е дошъл с тежко условие – OpenAI трябва окончателно да загърби статута си на организация с идеална цел. Сам Олтман е принуден да трансформира компанията в изцяло комерсиално дружество, за да удовлетвори инвеститорите, които вече не се задоволяват с абстрактната мисия за „благото на човечеството“, а изискват конкретна възвръщаемост.

Стратегията на OpenAI се променя пред очите ни. Тъй като интернет пространството започва да се изчерпва като източник на качествени данни за обучение на AI моделите, компанията пренасочва милиарди към инфраструктура. Вече не става въпрос само за алгоритми, а за ядрена енергия. Сделките за малки модулни реактори (SMR) са опит на Олтман да преодолее физическата бариера пред изкуствения интелект – гигантското потребление на ток, което заплашва да блокира развитието на следващото поколение модели.

Въпреки че приходите на OpenAI достигнаха рекордните 2 милиарда долара месечно през март 2026 г., разходите за поддръжка на сървъри и изчислителна мощ нарастват още по-бързо. Критиците се опасяват, че компанията е попаднала в цикъл на „груба сила чрез капитал“ – модел, при който трябва да набираш десетки милиарди само за да останеш на място.

С оценка от близо трилион долара, OpenAI вече не е стартъп, а системен играч. Това я превръща в мишена за антимонополните регулатори в САЩ и ЕС. Инвеститорите се опасяват, че бъдещето на компанията може да бъде обременено от тежки съдебни дела и ограничения, които да стопят пазарната ѝ капитализация.

Залогът е по-висок от всякога. OpenAI вече не се състезава само в областта на иновациите, а в дисциплината „финансово оцеляване“.