Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:08
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 654 | НОВИНИ

Хазартът на Сам Олтман: Може ли OpenAI да оправдае цената си от близо трилион долара

Източник: БГНЕС Редактор: Frognews
Докато OpenAI приключва поредния си исторически кръг на финансиране, събирайки главозамайващите 122 милиарда долара, в коридорите на Силициевата долина се заражда нов скептицизъм. Въпросът, който вълнува най-големите акционери на компанията, е прост. Може ли организация, която все още не е на печалба, реално да струва 852 милиарда долара?
 

Според анализ на The Financial Times, огромният прилив на капитали от гиганти като Microsoft, NVIDIA и SoftBank е дошъл с тежко условие – OpenAI трябва окончателно да загърби статута си на организация с идеална цел. Сам Олтман е принуден да трансформира компанията в изцяло комерсиално дружество, за да удовлетвори инвеститорите, които вече не се задоволяват с абстрактната мисия за „благото на човечеството“, а изискват конкретна възвръщаемост.

 

Стратегията на OpenAI се променя пред очите ни. Тъй като интернет пространството започва да се изчерпва като източник на качествени данни за обучение на AI моделите, компанията пренасочва милиарди към инфраструктура. Вече не става въпрос само за алгоритми, а за ядрена енергия. Сделките за малки модулни реактори (SMR) са опит на Олтман да преодолее физическата бариера пред изкуствения интелект – гигантското потребление на ток, което заплашва да блокира развитието на следващото поколение модели.

 

Въпреки че приходите на OpenAI достигнаха рекордните 2 милиарда долара месечно през март 2026 г., разходите за поддръжка на сървъри и изчислителна мощ нарастват още по-бързо. Критиците се опасяват, че компанията е попаднала в цикъл на „груба сила чрез капитал“ – модел, при който трябва да набираш десетки милиарди само за да останеш на място.

 

С оценка от близо трилион долара, OpenAI вече не е стартъп, а системен играч. Това я превръща в мишена за антимонополните регулатори в САЩ и ЕС. Инвеститорите се опасяват, че бъдещето на компанията може да бъде обременено от тежки съдебни дела и ограничения, които да стопят пазарната ѝ капитализация.

 

Залогът е по-висок от всякога. OpenAI вече не се състезава само в областта на иновациите, а в дисциплината „финансово оцеляване“.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? 2| 306 | Как поражението на Орбан засегна Фицо и ще блокира ли помощта за Украйна? Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил 0| 349 | Символ на надеждата: Бели щъркели се завърнаха в сърцето на Чернобил EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции 0| 346 | EK редуцира финансирането на проекти за слънчева и вятърна енергия с китайски инвестиции

КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
НАЙ-ЧЕТЕНИ
Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента! 33| 4066 | Опозиционната „Тиса“ в Унгария сломи Орбан и неговата "Фидес". Мадяр печели 139 места в парламента!
Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария 5| 3351 | Кремъл с първи коментар след падането на ключовия съюзник Орбан в Унгария
Христос воскресе! Велик празник е! 14| 2899 | Христос воскресе! Велик празник е!
Рекордна избирателна активност в Унгария 6| 2828 | Рекордна избирателна активност в Унгария
Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран 17| 2714 | Тръмп се зарече да блокира Ормузкия проток след провала на преговорите с Иран
Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток 0| 2676 | Великобритания заяви, че няма да участва в блокада на Ормузкия проток
Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха 20| 2669 | Преговорите за мир между САЩ и Иран в Исламабад се провалиха
Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение 14| 2663 | Унгария гласува днес, изборите имат силно международно значение
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 