Става дума за лекарства, които не са включени в позитивния списък и се осигуряват за конкретни пациенти – част от тях не са регистрирани в България, а други са разрешени за употреба в ЕС. Финансирането се осигурява чрез трансфери от Министерството на здравеопазването към НЗОК, съобщи служебният заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев.

Данните показват сериозни разлики. Един и същ медикамент е закупуван в София за около 2300–2400 лв., а в държавна болница в Пловдив – за над 15 000 лв. При друг продукт цената варира от 517 лв. в столицата до 8500 лв. в Пловдив.

Според Афенлиев увеличението на разходите не се дължи само на по-голям брой пациенти, а и на ръст в цените на медикаменти, които не подлежат на регулация в страната. Общите разходи на болниците са се увеличили с 85% за последните четири години, като най-сериозен ръст има при лекарствата.

В отговор на тези разлики Министерството на здравеопазването подготвя промени в правилата за закупуване на такива медикаменти, с цел въвеждане на по-ясна ценова регулация. Сред обсъжданите мерки е и надграждане на електронната система за отчетност в болничните аптеки.

Подготвят се изменения в Наредба №2 и Наредба №3, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.