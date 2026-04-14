Реклама / Ads
Вторник, 14 Април 2026, 16:10
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 707 | НОВИНИ

Одит в 7 държавни болници заради големи разлики в цените на лекарства

Проверка се извършва в седем държавни болници заради значителни разлики в цените на скъпоструващи лекарства, закупувани извън позитивния лекарствен списък. По думите на здравните власти четири болници в София и по една в Пловдив, Плевен и Варна са купували едни и същи медикаменти на цени, които се различават в пъти.
 

Става дума за лекарства, които не са включени в позитивния списък и се осигуряват за конкретни пациенти – част от тях не са регистрирани в България, а други са разрешени за употреба в ЕС. Финансирането се осигурява чрез трансфери от Министерството на здравеопазването към НЗОК, съобщи служебният заместник-министър на здравеопазването Владимир Афенлиев.

 

Данните показват сериозни разлики. Един и същ медикамент е закупуван в София за около 2300–2400 лв., а в държавна болница в Пловдив – за над 15 000 лв. При друг продукт цената варира от 517 лв. в столицата до 8500 лв. в Пловдив.

 

Според Афенлиев увеличението на разходите не се дължи само на по-голям брой пациенти, а и на ръст в цените на медикаменти, които не подлежат на регулация в страната. Общите разходи на болниците са се увеличили с 85% за последните четири години, като най-сериозен ръст има при лекарствата.

 

В отговор на тези разлики Министерството на здравеопазването подготвя промени в правилата за закупуване на такива медикаменти, с цел въвеждане на по-ясна ценова регулация. Сред обсъжданите мерки е и надграждане на електронната система за отчетност в болничните аптеки.

 

Подготвят се изменения в Наредба №2 и Наредба №3, които ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 