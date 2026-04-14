Военни колони на Франция и САЩ преминават през България
Военнослужещи и техника от състава на френската армия ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 15 април, съобщиха от Министерството на отбраната. Те са част от Многонационалната бойна група в Румъния и се завръщат там след участие в съвместна подготовка с бойната група в България.
Придвижването ще започне от учебния полигон „Ново село“, като колоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“. Транспортирани ще бъдат военнослужещи, техника, въоръжение и материални средства.
Във вторник и сряда през страната ще премине и автоколона с личен състав и техника на въоръжените сили на Съединени щати. Маршрутът ѝ е от Гърция към Германия, като на територията на България също ще бъде осигурен ескорт от „Военна полиция“.
Паралелно с това в следващите дни ще се извършва и транспортиране на материални ресурси по железопътната инфраструктура. Става дума за техника на въоръжените сили на Швеция, която ще бъде превозвана от Гърция към Румъния.
