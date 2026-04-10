Западна Европа за САЩ – заплаха и съперник или съюзник

Редактор: Frognews
Много показателни данни от социологическо проучване: в Испания, Франция, Германия, Италия и Белгия над 60% от запитаните смятат САЩ за заплаха или съперник, а тези, които възприемат американците като близък съюзник или партньор, са под една трета.
 

По-различна е картината в Източна Европа, в Полша, 58% смятат, че САЩ са близък съюзник или партньор.

 

Разцеплението в НАТО е факт, а желанието на европейските лидери да поддържат лицемерието по отношение на Тръмп намалява. Само Марк Рюте все още стиска зъби и се прави, че смята инфантилността на Тръмп за дружелюбие. Но вероятно и той няма да издържи до края.

 

Но да не се заблуждаваме - юридически САЩ няма да излязат от НАТО (това не зависи от Тръмп), което означава, че при нормализация на ситуацията в Белия дом трансатлантическата връзка може да бъде възстановена и де факто.

