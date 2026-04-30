Така общият брой на неработните дни нараства, което води до намаляване на ефективното работно време в икономиката.

От работодателската организация изчисляват, че всеки допълнителен почивен ден носи загуби за бизнеса в размер 90-120 милиона евро. Оценките са ориентировъчни и са базирани на разпределението на годишния брутен вътрешен продукт върху приблизително 250 работни дни. Изпълнителният директор Добрин Иванов коментира, че макар и приблизителни, тези изчисления ясно показват ефекта от намаленото работно време върху икономическата активност. По думите му държавата трябва да се откаже от въведената през 2017 г. практика за компенсиране на празници, които се падат през уикенда.

От АИКБ изразяват позиция и по обсъжданата идея 20 април – денят, свързан с Априлско въстание – да стане официален празник. Според организацията историческото събитие е безспорно значимо, но добавянето на нов неработен ден не е най-подходящият начин за неговото отбелязване. Работодателите подчертават, че не бива да се противопоставят историческата памет и икономическото развитие, но отбелязват, че по-високите доходи се постигат чрез по-висока производителност, а не чрез намаляване на работните дни.

Според техни анализи през 2026 г. работните дни са с около пет по-малко спрямо предходни години – приблизително колкото една работна седмица. В същото време производителността на труда в България остава значително по-ниска, като за същото време българският работник създава около четири пъти по-малка стойност в сравнение с работник в Германия.

От организацията признават, че допълнителните почивни дни имат положителен ефект върху туризма, но посочват, че секторът формира около 8% от брутния вътрешен продукт, докато индустрията има значително по-голям дял – около 27–28%. Според тях това прави икономическото въздействие на допълнителните неработни дни още по-съществено.

Темата вече е била поставяна и на законодателно ниво. В предходно Народно събрание от Демократи за силна България (ДСБ) внесоха законопроект за премахване на почивните понеделници при съвпадение на празници с уикенда, с мотиви за ограничаване на бюджетния дефицит и намаляване на разходите. Предложението обаче не получи подкрепа и беше отхвърлено още на етап обсъждане в Тристранния съвет, с което досегашната практика беше запазена.