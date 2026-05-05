Крайният срок за подаване на заявленията е 10 работни дни от датата на настъпване на климатичното събитие. С оглед на необходимостта от своевременни проверки на място от страна на експертните комисии, от министерството препоръчват на земеделските производители да не отлагат подаването на документите и да ги внесат възможно най-скоро.

Климатичните условия в началото на месеца предизвикаха сериозни поражения, като според първоначални данни насажденията в някои региони, включително черешовите градини в Кюстендилско, са понесли значителни щети, което прави подаването на заявленията от изключителна важност за бъдещите компенсации.