НОВИНИ
Земеделски стопани могат да подават заявления за обезщетения след сланите от 1 до 4 май
Министерството на земеделието и храните напомня на всички стопани, които са понесли щети от измръзване или слана в периода от 1 до 4 май 2026 г., че имат възможност да заявят извършване на оглед и оценка на пораженията. Документите за констатиране на щетите се приемат в Общинските служби по земеделие по местонахождение на съответните имоти.
Крайният срок за подаване на заявленията е 10 работни дни от датата на настъпване на климатичното събитие. С оглед на необходимостта от своевременни проверки на място от страна на експертните комисии, от министерството препоръчват на земеделските производители да не отлагат подаването на документите и да ги внесат възможно най-скоро.
Климатичните условия в началото на месеца предизвикаха сериозни поражения, като според първоначални данни насажденията в някои региони, включително черешовите градини в Кюстендилско, са понесли значителни щети, което прави подаването на заявленията от изключителна важност за бъдещите компенсации.
