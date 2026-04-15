Въпреки по-ниския брой сделки обаче, това не означава поевтиняване на жилищата. Напротив – пазарът по-скоро се нормализира заради увеличено предлагане, а не заради спад в цените. Те продължават да растат и в началото на 2026 г., макар че купувачите вече са по-предпазливи и по-малко на брой.

Разликите в цените между отделните райони остават значителни. В София например диапазонът е изключително широк – от около 1140 евро на квадратен метър в крайните квартали до над 6200 евро в района на „Докторския паметник“. В престижни зони като „Изгрев“ цените вече достигат близо 5000 евро на квадрат.

Подобна тенденция се наблюдава и в другите големи градове. В Пловдив жилищата започват от сходни нива и надхвърлят 3000 евро за квадрат в квартал „Капана“. Във Варна цените в района на Фестивалния комплекс преминават границата от 4000 евро на квадратен метър.

В Бургас разликите също са осезаеми – около 1000 евро на квадрат в „Меден рудник“ срещу над 2600 евро в „Лазур“. Русе остава единственият от петте най-големи града, където цените могат да паднат под 1000 евро на квадрат и рядко надхвърлят 2000 евро, като най-скъпите имоти са в централната част.

Данните за трите най-големи пазара показват сходна картина – по-малко сделки, но по-високи цени. В София средната цена на квадратен метър през първото тримесечие достига близо 2600 евро, което е ръст от 15% на годишна база. В същото време броят на сделките намалява с 12% до около 7500, след като през 2025 г. беше достигнат рекорд от 2008 г. насам.

В Пловдив спадът при сделките е минимален – едва 2%, но цените също растат с около 10%, като средната стойност вече надхвърля 1550 евро на квадратен метър.

Варна се отличава с най-сериозен отлив на купувачи – с 21% по-малко сделки за първото тримесечие, или малко над 2400 продажби. Въпреки това цените там също се покачват с около 14%, като квадратният метър остава с около 600 евро по-скъп от този в Пловдив.

В по-дългосрочен план поскъпването на имотите в България е още по-впечатляващо. Още през 2020–2021 г. ръстът е бил 40–50% спрямо 2015 г., но след това следва рязко ускорение. До 2024 г. жилищата вече струват приблизително двойно повече в сравнение с 2015 г., а само през миналата година ръстът достига около 150% според европейската статистика.

На фона на Европа България е сред страните с най-бързо поскъпващи имоти. През последната година страната се нарежда на четвърто място в ЕС по ръст на цените. По-голямо увеличение има само в Литва и Португалия, а Унгария е безспорен лидер с близо 270% ръст. Единствената държава, в която цените са се понижили спрямо 2015 г., макар и минимално – с около 1%, остава Финландия.