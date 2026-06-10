Някои от най-големите звезди като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Килиан Мбапе, Усман Дембеле, Хари Кейн и други ще се опитат да изведат до слава своите страни. Мондиал 2026 обаче ще бъде мираж за други играчи от световна класа. Списъкът е дълъг, а ето и част от имената.

Провалът на италианския национален отбор е достатъчно добре документиран. Заради него няма да видим на американска земя един от най-добрите вратари в света Джанлуиджи Донарума. В момента „адзурите" нямат по-разпознаваема фигура.

Турнирът ще гледа по телевизията и крилото Хвича Кварацхелия. Той е достоен претентент за „Златната топка" през този сезон, след като ПСЖ триумфира в Шампионската лига за втора поредна година. Дори талантът на Кварацхелия не успя да класира Грузия.

Едва ли ще видим някога Роберт Левандовски отново на световно първенство. Нападателят ще навърши 38 години през август, а Полша не успя да се класира на Мондиал 2026. Все пак Лева участва на последните два форума (2018 и 2022), така че има с какво да се похвали.

Контузии попречиха на играчи като Родриго, Едер Милитао (и двамата от Реал Мадрид) и Естевао (Челси) да попаднат в списъка на Бразилия. Това важи за Юго Екитике (Ливърпул/Франция), Матайс де Лихт (Манчестър Юн/Нидерландия) и Марк-Андре тер Щеген (Жирона/Германия).

Други футболисти останаха разочаровани, тъй като изобщо не получиха повиквателни. Сред тях са Хари Магуайър, Фил Фодън, Коул Палмър и Трент Александър-Арнолд за Англия. Франция няма да разчита на Едуардо Камавинга, Рандал Коло Муани, Кингсли Коман и Кристофър Нкунку. Испания елиминира Дани Карвахал и Дийн Хаусен от Реал Мадрид, а Карло Анчелоти не извика голмайстора на Челси Жоао Педро в тима на Бразилия.